Asia Cup 2027: एशिया कप का दूसरी बार बॉयकॉट कर सकती है टीम इंडिया, इससे पहले 1986 में किया था ऐसा

अगर टीम इंडिया इस बार एशिया कप का बॉयकॉट करती है, तो यह उसका पहला बॉयकॉट नहीं होगा। इससे पहले साल 1986 में भी भारत ऐसा कर चुका है। तब एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका कर रहा था। उस वक्त श्रीलंका में चल रहे गृहयुद्ध (सिविल वॉर) और दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच खराब रिश्तों के कारण भारत सरकार के निर्देश पर बीसीसीआई (BCCI) ने टीम नहीं भेजी थी। तब भारत की जगह बांग्लादेश को पहली बार टूर्नामेंट में एंट्री मिली थी। बाद में 1988 में जब बांग्लादेश ने पहली बार एशिया कप होस्ट किया, तब भारत ने वापसी की और खिताब जीता।