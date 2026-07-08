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IND vs ENG 4th T20: ब्रिस्टल में इंग्लैंड ने गंवाए हैं 5 में से 3 मैच, टीम इंडिया के नाम यहां सबसे बड़ा रन चेज

County Ground Bristol T20I Record: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा, जहां मेजबान टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 08, 2026

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भारतीय कोच श्रेयस अय्यर (Photo - IANS)

India vs England 4th T20: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इस मैदान पर अब तक मेजबान इंग्लैंड ने 5 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उसे 3 में हार और 2 में जीत मिली है। वहीं, भारतीय टीम का रिकॉर्ड यहां अच्छा रहा है। भारत ने इस मैदान पर अपना एकमात्र टी20 मुकाबला खेला है और उसमें इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था।

रोहित शर्मा ने जड़ा था शतक

2018 में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 198 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 19वें ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया था। उस मैच में रोहित शर्मा ने नाबाद शतक लगाया था, जबकि विराट कोहली ने 29 गेंदों में 43 रन और हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों में 33 रन की पारी खेली थी।

इस रिकॉर्ड से भारतीय टीम की चौथे मुकाबले में वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि सीरीज में अब तक तीन मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें टीम इंडिया 2-0 से पीछे है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि अगले दोनों मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।

श्रेयस की कप्तानी में जीत का इंतजार

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम को अभी भी पहली जीत का इंतजार है। ट्रेंट ब्रिज में 125 रन से हारने के बाद टीम इंडिया अपने नाम टी20 इतिहास की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार दर्ज करा चुकी है। इसके साथ ही भारतीय टीम लगातार पांच टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं करने का भी अनचाहा रिकॉर्ड बना चुकी है। हालांकि, ब्रिस्टल के शानदार रिकॉर्ड से टीम इंडिया को चौथे टी20 मुकाबले में दमदार वापसी की उम्मीद जगा दी है।

ट्रेंट ब्रिज में भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद गौतम गंभीर की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। टॉस जीतने के बावजूद पहले गेंदबाजी करने के फैसले और बाद में बैटिंग ऑर्डर में जरूरत से ज्यादा फेरबदल की वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी दूसरे मैच में भी कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 13 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हुए। 202 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया 76 रन पर ढेर हो गई थी, जो टी20 क्रिकेट इतिहास का टीम इंडिया का दूसरा सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 74 रन पर आउट हो गई थी।

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Updated on:

08 Jul 2026 01:02 pm

Published on:

08 Jul 2026 01:02 pm

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