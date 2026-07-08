IND vs ENG 4th T20: ब्रिस्टल में इंग्लैंड ने गंवाए हैं 5 में से 3 मैच, टीम इंडिया के नाम यहां सबसे बड़ा रन चेज

ट्रेंट ब्रिज में भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद गौतम गंभीर की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। टॉस जीतने के बावजूद पहले गेंदबाजी करने के फैसले और बाद में बैटिंग ऑर्डर में जरूरत से ज्यादा फेरबदल की वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी दूसरे मैच में भी कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 13 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हुए। 202 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया 76 रन पर ढेर हो गई थी, जो टी20 क्रिकेट इतिहास का टीम इंडिया का दूसरा सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 74 रन पर आउट हो गई थी।