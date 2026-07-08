IND vs ENG: 4 मैच हारने के बाद गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बताया टीम इंडिया से कहां हो रही है चूक

तीसरे टी20 में इंग्लैंड से मिले 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई। अभिषेक शर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 10 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। ईशान किशन भी 13 रन ही बना सके, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 5 रन बनाए। अक्षर पटेल 10 और तिलक वर्मा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। हर्षित राणा (9 रन) और शिवम दुबे (2 रन) को जोश टंग ने पवेलियन भेजा। भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 11.4 ओवर में ही घुटने टेक दिए और पूरी टीम 76 रन पर ऑलआउट हो गई।