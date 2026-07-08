भारत की करारी हार के बाद फैंस ने गौतम गंभीर को घेरा, ट्रेंट ब्रिज के बाहर लगे ‘We want Sanju Samson’ के नारे, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर टीम बस की तरफ बढ़ रहे थे, तब वहां मौजूद सैकड़ों भारतीय फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फैंस ने जोर-जोर से 'वी वांट संजू सैमसन!' (हमें संजू सैमसन चाहिए) के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान भारी सुरक्षा के बीच चल रहे गौतम गंभीर का चेहरा उतरा हुआ था और उन्होंने फैंस की तरफ एक गंभीर नजर डाली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फैंस का कहना है कि गंभीर के इस रिएक्शन से साफ पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट से संजू को ड्रॉप करने की बड़ी गलती हुई है।