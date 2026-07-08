ICC T20 Rankings: वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्या-बुमराह ही रह गए पीछे, इंग्लैंड के युवा जैकब बेथेल ने मारी बाजी

हालांकि, भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (जिन्होंने मार्च 2026 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताया था) फॉर्म में गिरावट की वजह से 5 पायदान नीचे खिसककर अब 13वें नंबर पर आ गए हैं। उनके पास अब 687 रेटिंग पॉइंट्स बचे हैं। दूसरी तरफ, इंग्लैंड के बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को भारत के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे टी20 मैच में मैच जिताऊ पारी (46 गेंदों में नाबाद 76 रन) खेलने का बड़ा इनाम मिला है।