ENG vs IND 4th T20I Playing XI: भारत के लिए करो या मरो वाला होगा चौथा मुकाबला, संजू सैमसन की हुई वापसी, तो किसका कटेगा पत्ता?

England vs India 4th T20I Playing XI: भारतीय टीम ने अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में खिताबी जीत के बाद पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। आयरलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक क्‍लीन स्‍वीप कराने के इंग्‍लैंड के खिलाफ एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। फिर मैनचेस्टर और ट्रेंट ब्रिज में बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। अब भारत ब्रिस्टल में एक अहम मैच में उतरेगा, जो कि करो या मरो वाला होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर संजू सैमसन को इस मैच में वापस ला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो किसे बाहर किया जा सकता है। आइये आपको भी बताते हैं।