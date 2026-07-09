INDW vs ENGW Test: दूसरी बार प्रतिका रावल का टूटा सपना, लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट में प्रिया पुनिया लेंगी उनकी जगह

पुनिया का टेस्ट फॉर्मेट में अभी डेब्यू नहीं हुआ है। वह ए टीमों की तीन मैचों की सीरीज में दो अर्धशतक लगा चुकी हैं। वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकती हैं, हालांकि इस क्रम पर उन्हें हरलीन देओल और यास्तिका भाटिया से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। इंजरी रावल के करियर के लिए अब तक सबसे बड़ी बाधा रही है। वह वनडे विश्व कप 2025 से भी चोट के कारण बाहर हो गई थीं। उनकी जगह टीम में शेफाली वर्मा को शामिल किया गया था। चोट की वजह से रावल विमेंस प्रीमियर लीग 2025 भी नहीं खेल पाई थीं।