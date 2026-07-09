IND vs ENG: फिर आमने-सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी-जोफ्रा आर्चर, अब तक दोनों के बीच दिखी है बराबरी की टक्कर

टी20 सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-0 से पीछे है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरे और तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब चौथे मुकाबले में टीम इंडिया जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अगर भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाती है या बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, तो टी20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार इंग्लैंड भारत के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 सीरीज जीतने में सफल होगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच दो या उससे अधिक मैचों वाली छह टी20 सीरीज खेली गई हैं, जिनमें भारत ने पांच जीती हैं, जबकि एक सीरीज बराबरी पर समाप्त हुई थी।