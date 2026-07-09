IND vs ENG: अगर आज हारी तो सिर्फ सीरीज नहीं गंवाएगी टीम इंडिया, बल्कि इतिहास में पहली बार लगातार 2 टी20 श्रृंखला हार जाएगी

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम 202 रन के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई। यह टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया का दूसरा सबसे छोटा स्कोर था। इस मुकाबले में भारतीय टीम 125 रन से हार गई, जो टी20 इतिहास की टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार रही। इंग्लैंड की टीम आज तक टी20 सीरीज में टीम इंडिया को हरा नहीं सकी है, लेकिन अब वह इतिहास बदलने की दहलीज पर खड़ी है।