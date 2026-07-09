राजस्थान टीम में नहीं मिला मौका, तो अमेरिका निकल पड़े Abhimanyu Lamba, MLC में चटका रहे हैं विकेट

अभिमन्यु का सपना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आईपीएल खेलना था, जो पूरा नहीं हो सका। लेकिन जब उन्हें उसी ग्रुप की टेक्सास सुपर किंग्स (TSK) ने चुना, तो उनका सपना सच हो गया। अब वह माइनर लीग क्रिकेट में कप्तानी भी करते हैं। आईसीसी (ICC) के नियमों के अनुसार, अमेरिका की राष्ट्रीय टीम से खेलने के लिए वहां लगातार 3 साल रहना जरूरी है। अभिमन्यु लगभग 2 साल पूरे कर चुके हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य अब अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाना और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करना है।