राजस्थान टीम में नहीं मिला मौका, तो अमेरिका निकल पड़े Abhimanyu Lamba, MLC में चटका रहे हैं विकेट

तेज गेंदबाज अभिमन्यु लांबा (Photo - ESPN)
Rajasthan's Abhimanyu Lamba cricket: राजस्थान के तेज गेंदबाज अभिमन्यु लांबा की क्रिकेट यात्रा 'राजस्थान से टेक्सास' तक की एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी है। भारत के घरेलू क्रिकेट (डोमेस्टिक सर्किट) में जगह न मिलने के बाद, अभिमन्यु ने अमेरिका का रुख किया और आज वह मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में 'टेक्सास सुपर किंग्स' (TSK) जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। 3 जुलाई 2026 को कैलिफोर्निया के फेयरप्लेक्स ग्राउंड पर लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में भी वह खेलते दिखे।
अभिमन्यु ने साल 2021 तक राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेला। लेकिन वहां कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था और उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिल पा रहे थे। जब राजस्थान प्रीमियर लीग भी बंद हो गई, तो 26-27 साल की उम्र में उनका करियर बीच में लटक गया। सीनियर्स और कप्तानों की सलाह पर उन्होंने अपने करियर को लंबा खींचने के लिए अमेरिका जाने का बड़ा फैसला किया। इकलौते बेटे होने के बावजूद उनके परिवार ने इस फैसले में उनका पूरा साथ दिया।
अमेरिका के सेंट लुइस शहर में शुरुआती जिंदगी बहुत मुश्किल थी। भारत जैसी रौनक नहीं थी, लोग काम में व्यस्त रहते थे। अभिमन्यु को अकेले रहना, खुद खाना पकाना और सब कुछ खुद संभालना पड़ा। वह इतने होमसिक (घर के बाहर रहने से खिन्न) हो गए कि कुछ महीनों में भारत लौट आए। लेकिन अगले साल वह मानसिक रूप से मजबूत होकर वापस गए। खुद का खर्च चलाने के लिए उन्होंने सेंट लुइस की एक एकेडमी में पार्ट-टाइम कोचिंग देना शुरू किया।
अभिमन्यु का सपना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आईपीएल खेलना था, जो पूरा नहीं हो सका। लेकिन जब उन्हें उसी ग्रुप की टेक्सास सुपर किंग्स (TSK) ने चुना, तो उनका सपना सच हो गया। अब वह माइनर लीग क्रिकेट में कप्तानी भी करते हैं। आईसीसी (ICC) के नियमों के अनुसार, अमेरिका की राष्ट्रीय टीम से खेलने के लिए वहां लगातार 3 साल रहना जरूरी है। अभिमन्यु लगभग 2 साल पूरे कर चुके हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य अब अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाना और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करना है।
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