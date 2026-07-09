‘पैसे बचाने के लिए कॉलेज और घूमना-फिरना सब छोड़ दिया’, श्रेयस अय्यर की बहन ने बताया भाई के संघर्ष का सच

श्रेष्ठा ने बताया कि श्रेयस की जर्नी बहुत मुश्किलों से भरी रही है। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ की हर खुशी का बलिदान दे दिया। जब वह बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने न तो ढंग से कॉलेज लाइफ देखी और न ही कभी दोस्तों के साथ घूमना-फिरना किया। वह सुबह जल्दी उठकर बस से प्रैक्टिस के लिए जाते थे ताकि कैब (टैक्सी) के पैसे बचा सकें। श्रेष्ठा कहती हैं कि उन्हें खुद जितनी आसान जिंदगी मिली, श्रेयस को वैसी कभी नहीं मिली। श्रेयस ने खुद को तपाकर अपने पेरेंट्स को आर्थिक रूप से पूरी तरह सपोर्ट किया।