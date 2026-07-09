वर्ल्ड कप जिताने वाले संजू सैमसन को ही टीम से निकाला, फैसले से नाखुश आर अश्विन ने BCCI को घेरा, बोले- यह बिल्कुल नाइंसाफी है

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की खिताबी जीत के हीरो रहे थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुना गया था। इसके बावजूद उन्हें पहले इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी20 से ड्रॉप किया गया, और अब जिम्बाब्वे दौरे की टीम से भी बाहर कर दिया गया। हालांकि, बीसीसीआई (BCCI) के अधिकारियों का कहना है कि संजू को सिर्फ आराम (Rest) दिया गया है, लेकिन अश्विन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं।