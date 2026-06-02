India next T20 Head Coach: शुभमन गिल की कप्‍तानी वाली गुजरात टाइटन्स (GT) भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से हारने के बाद आईपीएल 2026 (IPL 2026) सीजन जीतने में असफल रही हो, लेकिन हेड कोच आशीष नेहरा का रिज्यूमे दिन-ब-दिन बेहतर होता जा रहा है। आईपीएल 2022 सीजन से पहले गुजरात के हेड कोच के तौर पर जुड़े नेहरा पहले ही फ्रेंचाइजी के साथ एक सीजन जीत चुके हैं और टीम को दो फाइनल में भी पहुंचा चुके हैं। पिछले पांच सालों में जब से वह टीम के हेड हैं, जीटी चार बार प्लेऑफ में पहुंची है, 2024 में सिर्फ एक बार चूकी है।