Pradosh Vrat 2026: 12 और 27 जून को पड़ेंगे व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

हिंदू पौराणिक मान्यताओं और स्कंद पुराण के अनुसार, 'प्रदोष' का अर्थ संध्याकाल या रात के शुरुआती समय से है। माना जाता है कि इस त्रयोदशी तिथि पर शाम के समय भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ अत्यंत प्रसन्न, आनंदित और उदार मुद्रा में होते हैं। इस समय जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना से भक्तों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष काल में दीपदान को विशेष पुण्यदायक बताया गया है।