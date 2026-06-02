Somvati Amavasya 2026: पूर्वजों और महादेव की कृपा के लिए इस दिन करें ये सरल उपाय

Somvati Amavasya 2026 Date and Time: भारतीय संस्कृति में त्योहार और व्रत सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहते, ये सच में हमारे जीवन को बदलने वाले मौके बन जाते हैं। अब 2026 में, ज्येष्ठ महीने में एक बड़ा संयोग आने वाला है, जिसका इंतजार करोड़ों लोग सालों से कर रहे हैं। इस बार 14 और 15 जून को सोमवती अमावस्या (Somvati Amavasya 2026) का दुर्लभ योग बन रहा है। मान्यता है, इस खास समय में अगर आप सच्चे मन से थोड़ी भी पूजा कर लेते हैं, तो भगवान शिव तक आपकी बात सीधे पहुंचती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा से किए गए पूजन से सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं।