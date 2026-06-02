Jupiter Transit 2026: 2 जून से उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं बृहस्पति, कर्क, मिथुन सहित 5 राशियों के लिए समय बेहद शुभ

Jupiter Transit 2026: नक्षत्रों की चाल ने आज एक बेहद अनूठी और बड़ी करवट ली है। सुख, समृद्धि और ज्ञान के कारक माने जाने वाले गुरु (Guru Transit in Cancer) आज, यानी 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस गोचर (Guru Gochar 2026) को इस साल की सबसे बड़ी और भाग्य बदलने वाली खगोलीय घटना माना जा रहा है। कर्क राशि भावना, परिवार और सुख-सुविधाओं का प्रतीक है, और जब गुरु जैसा शुभ ग्रह यहां कदम रखता है, तो खुशियों का दायरा बढ़ना तय है।