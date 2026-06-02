Jupiter Transit 2026: 2 जून से उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं बृहस्पति, कर्क, मिथुन सहित 5 राशियों के लिए समय बेहद शुभ

Jupiter Transit 2026: कर्क राशि में गुरु का राशि परिवर्तन: इन 5 राशियों की दूर होंगी परेशानियां, मिलेगा भाग्य का साथ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Jupiter Transit 2026: नक्षत्रों की चाल ने आज एक बेहद अनूठी और बड़ी करवट ली है। सुख, समृद्धि और ज्ञान के कारक माने जाने वाले गुरु (Guru Transit in Cancer) आज, यानी 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस गोचर (Guru Gochar 2026) को इस साल की सबसे बड़ी और भाग्य बदलने वाली खगोलीय घटना माना जा रहा है। कर्क राशि भावना, परिवार और सुख-सुविधाओं का प्रतीक है, और जब गुरु जैसा शुभ ग्रह यहां कदम रखता है, तो खुशियों का दायरा बढ़ना तय है।
ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास के अनुसार, वैसे तो इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर दिखेगा, लेकिन 5 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत का ताला अब सीधे तौर पर खुलने वाला है। आइए जानते हैं कि गुरु का यह महागोचर किन राशियों के जीवन में तरक्की, पैसा और खुशियों की बौछार करने जा रहा है।
चूंकि गुरु आपकी ही राशि में आ रहे हैं, इसलिए सबसे बड़े 'मैन ऑफ द मैच' आप ही हैं। आपके लिए यह समय एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा होगा।
क्या मिलेगा: आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। पुरानी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। समाज और दफ्तर में लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी।
सावधानी: गुरु भावनाओं को बढ़ा देते हैं, इसलिए भावुक होकर या जोश में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों के मोर्चे पर भाग्यशाली साबित होगा।
क्या मिलेगा: अगर आप छात्र हैं, लेखक हैं या कला-शिक्षण से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट या किताब लिखने का सपना पूरा हो सकता है। लव लाइफ बेहद खूबसूरत होने वाली है।
सावधानी: केवल सपनों की दुनिया में न खोए रहें। गुरु मौका देंगे, लेकिन कामयाबी मेहनत और अनुशासन से ही मिलेगी।
गुरु का यह गोचर आपको रोजमर्रा की दिक्कतों से निकालकर कुछ बड़ा सोचने और करने का हौसला देगा।
क्या मिलेगा: उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं के बेहतरीन योग बन रहे हैं। किसी बड़े गुरु या मेंटर का साथ मिलेगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। विदेशी कंपनियों या स्रोतों से लाभ हो सकता है।
सावधानी: हर बात पर शक करने और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की आदत छोड़ दें। बदलावों का स्वागत करें।
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर मुख्य रूप से धन, परिवार और आपके बोलने की कला (कम्युनिकेशन) को प्रभावित करेगा।
क्या मिलेगा: अगर लंबे समय से पैसा टिक नहीं रहा था, तो अब बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी बातें लोगों को प्रभावित करेंगी, जिससे नए बिजनेस डील या नौकरी में अवसर मिल सकते हैं।
सावधानी: अपनी जेब देखकर ही खर्च करें। भावनाओं में बहकर शॉपिंग (इमोशनल स्पेंडिंग) करने से बचें। साथ ही, खान-पान पर नियंत्रण रखें।
सिंह राशि के लिए गुरु का यह गोचर थोड़ा शांत लेकिन बेहद गहरा और असरदार रहेगा। यह समय आपकी 'इनर हीलिंग' यानी अंदरूनी मजबूती का है।
क्या मिलेगा: भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक मिलेगा। अध्यात्म, ध्यान और योग की तरफ झुकाव बढ़ेगा। विदेशी संबंधों या पर्दे के पीछे रहकर किए गए कामों (Private Projects) से तगड़ा मुनाफा हो सकता है। पुराना मानसिक बोझ हल्का होगा।
सावधानी: इस दौरान अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाना जरूरी होगा। सेहत और नींद से समझौता न करें।
डॉ अनीष व्यास ने बताया कि वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को जीव कहा गया है, जो हमारे जीवन की ऊर्जा है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, यानी यहां वे अपनी सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक अवस्था में होते हैं। साल 2026 का यह गोचर देश की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और अनाज के उत्पादन में भी सकारात्मक सुधार ला सकता है। जिन लोगों की कुंडली में इस समय गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए अगले कुछ महीने किसी वरदान से कम नहीं होने वाले हैं।
यह जानकारी वैदिक ज्योतिषीय मान्यताओं और ज्योतिषाचार्य की राय पर आधारित है। वास्तविक परिणाम व्यक्ति की कुंडली और परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं।
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