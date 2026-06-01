Rashifal 2 June 2026: बुध गोचर से तुला राशि वालों को अच्छे संकेत, मकर राशि वाले सावधानी बरतें

Aaj Ka Rashifal 2 June 2026: 2 जून को द्वितीया तिथि और मूल नक्षत्र का योग, जानें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा मंगलवार (फोटो सोर्स: Design@patrika)
Aaj Ka Rashifal, 2 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार 2 जून 2026 का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आज द्वितीया तिथि और मूल नक्षत्र के साथ साध्य और शुभ योग का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज बड़ा बदलाव हो रहा है। बुध ग्रह आज आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और संबंधों पर पड़ेगा। आइए, ज्योतिषी पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए आज मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है और किन उपायों या सावधानियों से आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं।
दिन का आरंभ अच्छी सूचनाओं के साथ होने के योग बन रहे हैं। पुराने व्यावसायिक संबंधों के फिर से जुड़ने से व्यापार में वृद्धि की संभावना रहेगी। अभिभावकों से बातचीत करते समय सावधानी रखें। आज यात्रा टालना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
शुभ रंग: पीच (Peach)
शुभ अंक: 5
भावनात्मक संवेदनशीलता से जुड़े मुद्दों के कारण सहकर्मियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। पुरानी व्यवस्था को बदलने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में परिवार का सहयोग मिलेगा। धन खर्च के मामलों में सावधानी बरतें।
शुभ रंग: क्रीम (Cream)
शुभ अंक: 8
भावनात्मक संबंधों में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें। आर्थिक मोर्चे पर भी एक-दूसरे का सहयोग करना होगा। साझेदारी के व्यवसाय में पुराने लेन-देन को सुलझाने का यह सही समय है, इसके लिए थोड़े प्रयास करने होंगे।
शुभ रंग: सिल्वर (Silver)
शुभ अंक: 8
कार्य पूर्ण होने से पहले ही तनाव और व्यवस्थाओं में बदलाव की संभावना रहेगी। प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ी होने के कारण आपको अपने ही विचार सबसे महत्वपूर्ण लगेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है। मानसिक शांति बनाए रखें।
शुभ रंग: क्रीम (Cream)
शुभ अंक: 6
पारिवारिक मान-सम्मान को बनाए रखने के लिए धन खर्च हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों में आपकी गंभीरता बढ़ेगी और गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होगा। अचानक किसी व्यावसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो कि लाभकारी सिद्ध होगी।
शुभ रंग: ऑरेंज (Orange)
शुभ अंक: 9
दैनिक कार्यों में एकाग्रता बढ़ाने का उचित फल आपको आर्थिक लाभ के रूप में प्राप्त होगा। अपनी व्यवहार कुशलता से आप परिवार के व्यर्थ के तनावों को दूर करने में सफल रहेंगे। अभिभावकों के साथ पर्यटन और मनोरंजन के सुखद अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट (Off-White)
शुभ अंक: 2
आज आपके बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों की सराहना की जाएगी। पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए किए गए प्रयासों में उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी से जुड़े कार्यों को महत्व देकर आप आने वाले तनाव को टाल सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं।
शुभ रंग: लाइट ब्राउन (Light Brown)
शुभ अंक: 1
व्यावसायिक संबंधों में पुराने किए गए वादों को पूरा करने का दबाव बन सकता है। संतान पक्ष से बातचीत उद्देश्यपूर्ण रहेगी। भावनात्मक संबंधों में अधीरता (जल्दबाजी) दिखाने से बचना होगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।
शुभ रंग: डार्क महरून (Dark Maroon)
शुभ अंक: 4
भावनात्मक संबंधों में आपके साथी का भरोसा आप पर और बढ़ेगा। परिस्थितियां बदलने से विरोधी भी अब समझौता करने के लिए तैयार होंगे। कुटिल (चालाक) लोगों के व्यवहार को समय रहते पहचानना होगा। अचानक आर्थिक लाभ होने के योग हैं।
शुभ रंग: सैफ्रॉन / केसरिया (Saffron)
शुभ अंक: 3
व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) में फंसने के कारण धनहानि की संभावना रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना थोड़ा कठिन महसूस होगा। जीवनसाथी का व्यवहार कुछ असहज या असुखद रह सकता है। शेयर मार्केट आदि में किया गया निवेश आज तनाव दे सकता है।
शुभ रंग: लाइट ब्लू (Light Blue)
शुभ अंक: 8
तकनीकी मामलों में दूसरों पर आपकी निर्भरता कम होगी। आप किसी नई जीवनशैली से प्रभावित हो सकते हैं। संतान पक्ष की उपलब्धियों पर गर्व करने के मौके मिलेंगे। हालांकि, किसी बात को लेकर आप पर झूठे आरोप लगने का खतरा रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें।
शुभ रंग: ऑरेंज (Orange)
शुभ अंक: 5
कुटिल और नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुरानी मित्रता नौकरी (Job) बदलने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आप दबावमुक्त और सच्चे भावनात्मक रिश्ते बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। वाहन के रख-रखाव पर धन खर्च हो सकता है।
शुभ रंग: लाइट येलो (Light Yellow)
शुभ अंक: 7
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