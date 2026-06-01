Rashifal 2 June 2026: बुध गोचर से तुला राशि वालों को अच्छे संकेत, मकर राशि वाले सावधानी बरतें

Aaj Ka Rashifal, 2 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार 2 जून 2026 का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आज द्वितीया तिथि और मूल नक्षत्र के साथ साध्य और शुभ योग का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज बड़ा बदलाव हो रहा है। बुध ग्रह आज आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और संबंधों पर पड़ेगा। आइए, ज्योतिषी पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए आज मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है और किन उपायों या सावधानियों से आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं।