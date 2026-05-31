Shukra Gochar 2026: 8 जून से कर्क राशि में प्रवेश, मिथुन-तुला समेत 4 राशियों पर बड़ा असर

Shukra Gochar 2026: 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह कर्क राशि (Venus Transit in Cancer) में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, धन और करियर पर पड़ सकता है। खासतौर पर मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को आर्थिक मामलों, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में बदलाव महसूस हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पंडित प्रमोद शर्मा से शुक्र गोचर 2026 (Shukra Gochar 2026) इन राशियों के लिए कितना शुभ रहने वाला है।