Shukra Gochar 2026: 8 जून से कर्क राशि में प्रवेश, मिथुन-तुला समेत 4 राशियों पर बड़ा असर

Shukra Gochar 2026: शुक्र 8 जून को कर्क राशि में करेंगे प्रवेश, इन 4 राशियों पर पड़ेगा असर (फोटो सोर्स : Freepik)
Shukra Gochar 2026: 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह कर्क राशि (Venus Transit in Cancer) में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, धन और करियर पर पड़ सकता है। खासतौर पर मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को आर्थिक मामलों, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में बदलाव महसूस हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पंडित प्रमोद शर्मा से शुक्र गोचर 2026 (Shukra Gochar 2026) इन राशियों के लिए कितना शुभ रहने वाला है।
अगर आप मिथुन राशि के हैं, तो शुक्र का यह गोचर पैसों के मामलों में राहत का वादा करता है। आपको कमाई के नए तरीके मिल सकते हैं, और यह भी पता चल सकता है कि अटका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार के साथ समय भी अच्छा बीतेगा। बस अपने खर्च पर ध्यान दें और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें।
शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। कामकाज और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। रिश्ते और शादी में गर्मजोशी महसूस होगी, और जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। अपने काम में खोए न रहें अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखें।
धनु राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। अचानक खर्चे आ सकते हैं, और इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। रिश्ते मुश्किल लग सकते हैं। बड़े फाइनेंशियल फैसले जल्दबाजी में न लें।
मकर राशि वालों के लिए, शुक्र के गोचर से पार्टनरशिप और रिश्ते बदलेंगे। बिज़नेस में नए मौके आ सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धियों और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। बहस में न पड़ें शांत और स्थिर रहें।
यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है या इस गोचर के दौरान आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ बेहद आसान उपाय बताए गए हैं:
लक्ष्मी साधना: प्रत्येक शुक्रवार को धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं।
दान का महत्व: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे- चावल, दूध, चीनी, या सफेद कपड़ों का जरूरतमंदों को दान करें।
व्यवहार में बदलाव: महिलाओं का सम्मान करें और अपने निजी व व्यावसायिक रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।
सकारात्मकता: नकारात्मक विचारों और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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