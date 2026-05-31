31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shukra Gochar 2026: 8 जून से कर्क राशि में प्रवेश, मिथुन-तुला समेत 4 राशियों पर बड़ा असर

Shukra Gochar 2026: शुक्र 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जानिए Venus Transit का मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

पंडित प्रमोद शर्मा

May 31, 2026

Venus Transit in Cancer 2026

Shukra Gochar 2026: शुक्र 8 जून को कर्क राशि में करेंगे प्रवेश, इन 4 राशियों पर पड़ेगा असर (फोटो सोर्स : Freepik)

Shukra Gochar 2026: 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह कर्क राशि (Venus Transit in Cancer) में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, धन और करियर पर पड़ सकता है। खासतौर पर मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को आर्थिक मामलों, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में बदलाव महसूस हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पंडित प्रमोद शर्मा से शुक्र गोचर 2026 (Shukra Gochar 2026) इन राशियों के लिए कितना शुभ रहने वाला है।

मिथुन राशि पर शुक्र गोचर का असर (Gemini)

अगर आप मिथुन राशि के हैं, तो शुक्र का यह गोचर पैसों के मामलों में राहत का वादा करता है। आपको कमाई के नए तरीके मिल सकते हैं, और यह भी पता चल सकता है कि अटका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार के साथ समय भी अच्छा बीतेगा। बस अपने खर्च पर ध्यान दें और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें।

तुला राशि वालों को मिल सकता है लाभ (Libra)

शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। कामकाज और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। रिश्ते और शादी में गर्मजोशी महसूस होगी, और जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। अपने काम में खोए न रहें अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखें।

धनु राशि वालों को क्यों रहना होगा सावधान (Sagittarius)

धनु राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। अचानक खर्चे आ सकते हैं, और इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। रिश्ते मुश्किल लग सकते हैं। बड़े फाइनेंशियल फैसले जल्दबाजी में न लें।

मकर राशि में रिश्तों और बिजनेस पर असर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए, शुक्र के गोचर से पार्टनरशिप और रिश्ते बदलेंगे। बिज़नेस में नए मौके आ सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धियों और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। बहस में न पड़ें शांत और स्थिर रहें।

शुक्र को मजबूत करने के अचूक और सरल उपाय

यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है या इस गोचर के दौरान आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ बेहद आसान उपाय बताए गए हैं:

लक्ष्मी साधना: प्रत्येक शुक्रवार को धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

दान का महत्व: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे- चावल, दूध, चीनी, या सफेद कपड़ों का जरूरतमंदों को दान करें।

व्यवहार में बदलाव: महिलाओं का सम्मान करें और अपने निजी व व्यावसायिक रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।

सकारात्मकता: नकारात्मक विचारों और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Guru Gochar 2026: गुरु की अतिचारी चाल से भारी बदलाव और असामान्य बारिश के संकेत, ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास
धर्म/ज्योतिष
Guru Gochar 2026, Jupiter Transit in Cancer, Guru Ka Kark Gochar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Grah Gochar

Published on:

31 May 2026 02:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Gochar 2026: 8 जून से कर्क राशि में प्रवेश, मिथुन-तुला समेत 4 राशियों पर बड़ा असर

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Adhik Maas 33 Vastu Daan: अधिकमास में 33 वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है, जानें क्या है इसके पीछे की वजह

Purushottam Maas, Malmas Daan, Purushottam Maas Rules
धर्म और अध्यात्म

Guru Gochar 2026: गुरु की अतिचारी चाल से भारी बदलाव और असामान्य बारिश के संकेत, ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास

Guru Gochar 2026, Jupiter Transit in Cancer, Guru Ka Kark Gochar
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 31 May: आज का दिन मेष, कर्क, कन्या राशियों के लिए रहेगा बेहद खास, करियर और प्रेम में मिल सकती है खुशखबरी

31 May 2026 Horoscope
राशिफल

Saptahik Rashifal 31 May-6 June 2026: इस सप्ताह किस राशि को मिलेगा सफलता का साथ? पढ़ें तुला, वृश्चिक, धनु समेत 6 राशियों का भविष्यफल

Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026
राशिफल

Weekly Horoscope 31 May to 6 June: मेष, वृषभ, मिथुन समेत इन राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा नया सप्ताह

Weekly Horoscope 31 May to 6 June, Saptahik Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.