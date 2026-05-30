Saptahik Rashifal 31 May-6 June 2026: इस सप्ताह किस राशि को मिलेगा सफलता का साथ? पढ़ें तुला, वृश्चिक, धनु समेत 6 राशियों का भविष्यफल

तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता भरी रह सकती है। आपको किसी कानूनी विवाद की वजह से कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि मामला आपसी समझौते से सुलझ जाए। छोटे भाई या बहन से कहासुनी हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव होने के आसार हैं। बातचीत में संयम रखना जरूरी है, वरना बात और बिगड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेहतर होगा कि आप चुप रहकर आगे बढ़ें। सप्ताह के अंत में व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं।