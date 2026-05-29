Weekly Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल 2026: मेष, वृष, मिथुन समेत इन राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा सप्ताह

Saptahik Tarot Rashifal 31 May To 6 June 2026 : 31 मई से 6 जून के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों की बदलती ऊर्जा और टैरो कार्ड्स का प्रभाव कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। कुछ लोगों को करियर में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है, तो कुछ को आर्थिक मामलों और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रेम, धन, स्वास्थ्य और नौकरी से जुड़े फैसलों में यह सप्ताह कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल। (Weekly Tarot Horoscope)