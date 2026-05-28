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Tarot Horoscope, June 2026: तुला से मीन तक करियर, धन, लव लाइफ और भाग्य के बड़े संकेत

Tarot Horoscope June 2026: मासिक टैरो राशिफल जून 2026 में जानें तुला से मीन राशि तक करियर, धन लाभ, लव लाइफ, विवाह, निवेश और भाग्य से जुड़े बड़े संकेत। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से पढ़ें जून 2026 का टैरो भविष्यफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा

May 28, 2026

June 2026 Tarot Predictions: Libra to Pisces

June 2026 Tarot Predictions: Libra to Pisces राशियों के लिए कैसा रहेगा नया महीना (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Monthly Tarot Card Reading, June 2026 : मासिक टैरो राशिफल जून 2026 कई राशियों के लिए नई उम्मीद, आर्थिक तरक्की और रिश्तों में बदलाव के संकेत दे रहा है। इस महीने कुछ लोगों को करियर में शानदार अवसर मिल सकते हैं, तो वहीं कई जातकों को अपनी भावनाओं और संबंधों को गहराई से समझने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जबकि कुंभ और मीन राशि के लोगों के रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए तुला से मीन राशि तक सभी राशियों का जून 2026 का टैरो भविष्यफल।

तुला टैरो मासिक राशिफल (Monthly Tarot Horoscope Libra)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए यह महीना बहुत ही शुभ साबित होगा। विशेष तौर पर यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि दिलाएगा। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से भी संबंध मधुर रहेंगे।

लव लाइफ के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच के सभी मतभेद दूर होंगे। नौकरीपेशा लोगों के पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपको कई शुभ अवसर इस महीने मिल सकते हैं। आपको इस महीने कई मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे।

वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Monthly Tarot Horoscope Scorpio
)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जून के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं आपका सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। संतान से आपको शुभ परिणाम हासिल हो सकते हैं। भाग्य में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं।

इस महीने शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन, आपको वाहन चलाते समय सचेत रहने की जरूरत है। बस इस महीने व्यापारियों को निर्णय जल्दबाजी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लेने की जरूरत है। इस महीने आपका कोई लाभप्रद यात्रा हो सकती है।

धनु टैरो मासिक राशिफल (Monthly Tarot Horoscope Sagittarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए महीने मांगलिक कार्यों में प्रसन्नता से भरा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लोगों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस महीने आप जो भी यात्रा करेंगे वह आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है।

दांपत्य जीवन मध्यम रहने वाला है। आपको सलाह है कि अनावश्यक विवादों से बचें। वरना आप मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाएंगे जिसका असर आपके कामकाज में दिखाई देने लगेगा।

मकर टैरो मासिक राशिफल (Monthly Tarot Horoscope Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए महीना शुभ फलदायक साबित होगा। साथ ही स्वास्थ्य में भी आपके कोई विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने टारगेट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

कोई अपरिचित व्यक्ति आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। आपको सलाह है की भावुक होकर कोई फैसला या काम न करें। इस महीने नए आर्थिक निवेश से आपको बचना चाहिए।

कुंभ टैरो मासिक राशिफल (Monthly Tarot Horoscope Aquarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए जून का महीना मानसिक रूप से उत्तम रहेगा। इस महीने आपके दांपत्य जीवन में सुख रहेगा साथ ही मनोरंजन के उद्देश्य आपकी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संतान की तरफ से आपको इस महीने कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों के लिए महीना उत्तम रहेगा। आपके रुके हुए कार्यों पूरे होंगे। साथ ही कहीं अटका हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा।

मीन टैरो मासिक राशिफल (Monthly Tarot Horoscope Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए जून का महीना बेहतरीन साबित होने वाला है। विद्यार्थियों को आशा के अनुसार, ही फल मिलेगा। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।धन निवेश के मामले में महीना आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है।

आपको लाभ निवेश से लाभ मिल सकता है। अधिकारी वर्ग के लोगों को कोई विशेष सहयोग प्राप्त होगा। जिसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होते जाएंगे।

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राशिफल 2026

Published on:

28 May 2026 01:43 pm

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