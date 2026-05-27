Budh Gochar 2026: बुध का मिथुन राशि में गोचर, ज्योतिष से जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Budh Gochar 2026 : बुध गोचर से करियर और पैसों में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स : Freepik)
Budh Gochar 2026: 29 मई 2026 को बुध ग्रह मिथुन (Budh Gochar 2026) राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, संवाद, व्यापार और तकनीक का कारक माना जाता है। अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करने से बुध बेहद प्रभावशाली स्थिति में होंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों के करियर, पैसों, शिक्षा और रिश्तों पर देखने को मिलेगा। जानिए एस्ट्रोलॉजर डॉ अनीष व्यास के अनुसार किस राशि को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा।
आपके लिए यह समय समाज और कार्यक्षेत्र में छा जाने का है। आपके बात करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू या बिजनेस की कोई बड़ी डील इस दौरान फाइनल हो सकती है। भाई-बहनों से रिश्ते सुधरेंगे।
पैसों के मामले में यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप बचत, निवेश या बजटिंग में आगे निकल जाएंगे। आपकी समझदारी बड़ी कमाई करवाएगी।
बुध का आपके अपने घर आना सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। आत्मविश्वास गजब का रहेगा। लोग आपसे खिंचेंगे और करियर की नई राहें खुल सकती हैं।
यह समय आपके लिए थोड़ा रुककर सोचने का है। आप पुरानी बातों को भूलकर मानसिक शांति की तरफ बढ़ेंगे। भविष्य की योजनाओं पर गुप्त रूप से काम करना इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
सोशल सर्कल में आपकी गुडविल जबरदस्त बढ़ेगी। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, जो आगे चलकर आपके करियर को ऊंचा उठा सकते हैं। कई लटके हुए काम पूरे होंगे।
नौकरी और बिजनेस के मामले में यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। ऑफिस में बॉस और सीनियर अधिकारी आपके काम और रणनीतियों की तारीफ करेंगे। मीडिया, लेखन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।
नया सीखेंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं । स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया समाचार है पढ़ाई में शानदार नतीजे मिल सकते हैं। जिंदगी को नए नजर से देखना शुरू कर देंगे।
भावनाओं और पैसों दोनों में बदलाव दिखेगा। पार्टनर से समझ बढ़ेगी। टैक्स, लोन या पुरानी फाइनेंशियल उलझनें सुलझने के आसार हैं। अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे।
आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे पुराने विवाद सुलझ जाएंगे। एक-दूसरे से खुलकर बात करना आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें कोई समझदार और खास पार्टनर मिल सकता है।
डेली रूटीन में एक्टिव रहेंगे। ऑफिस वर्क आसान लगेगा। सेहत में सुधार महसूस करेंगे और अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाएंगे।
कला, राइटिंग या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए जबरदस्त टाइम है। नए और हटके आइडिया आएंगे। लव लाइफ में भी मिठास घुलेगी और आप बिना झिझक अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करेंगे।
आपका पूरा ध्यान इस समय अपने परिवार और घर की सुख-सुविधाओं पर रहेगा। जमीन या मकान खरीदने की योजना बन सकती है। माता-पिता के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद दूर होंगे, जिससे घर का माहौल शांत और खुशनुमा बनेगा।
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