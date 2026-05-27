Budh Gochar 2026: बुध का मिथुन राशि में गोचर, ज्योतिष से जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Budh Gochar 2026: 29 मई 2026 को बुध ग्रह मिथुन (Budh Gochar 2026) राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, संवाद, व्यापार और तकनीक का कारक माना जाता है। अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करने से बुध बेहद प्रभावशाली स्थिति में होंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों के करियर, पैसों, शिक्षा और रिश्तों पर देखने को मिलेगा। जानिए एस्ट्रोलॉजर डॉ अनीष व्यास के अनुसार किस राशि को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा।