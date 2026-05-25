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Kal Ka Rashifal 26 May: सिद्धि योग में मेष, सिंह और मीन राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Rashifal 26 May 2026: सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र के शुभ प्रभाव से 26 मई का दिन कई राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। मेष, सिंह और मीन राशि को करियर, धन और पारिवारिक मामलों में भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

May 25, 2026

Rashifal 2026

Astrology Prediction 26 May| Chatgpt

Kal Ka Rashifal 26 May: सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कल सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। मेष, सिंह और मीन राशि के जातकों को भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है, वहीं कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और व्यातीपात योग का प्रभाव दिन को और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों का कल का राशिफल।

मेष राशिफल (Aries)

व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। कार्यों की गति धीमी रहेगी और लाभ मिलने में देरी हो सकती है। खर्च बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन परिवारजनों के सहयोग से तनाव कम होगा।

लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 9

वृषभ राशिफल (Taurus)

सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति से जुड़ा दिन रहेगा। भावनात्मक संबंधों को लेकर पूर्वाग्रह सामने आने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। संतान पक्ष से बातचीत स्नेहपूर्ण रखनी होगी।

लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 7

मिथुन राशिफल (Gemini)

व्यावसायिक गतिविधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। नगद लेनदेन प्रभावशाली रहेंगे और मित्रों से मुलाकात आनंददायक साबित होगी। कानून से जुड़े मामलों को सावधानी से निपटाना होगा।

लकी कलर: कॉफी कलर | लकी नंबर: 1

कर्क राशिफल (Cancer)

साझेदारों के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी। सरकार से जुड़े कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। भावनात्मक संबंधों में फिर से गर्माहट महसूस होगी, वहीं शैक्षणिक कार्यों में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 8

सिंह राशिफल (Leo)

धन प्राप्ति से कार्यों में गति आएगी और मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य और दवा व्यवसाय से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे। शब्दों में दूसरों के प्रति कठोरता दिखाने से बचें।

लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 7

कन्या राशिफल (Virgo)

दिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी सूचनाएं मिल सकती हैं। परिवार में किसी खास मुद्दे पर बातचीत होगी। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

लकी कलर: ग्रे | लकी नंबर: 3

तुला राशिफल (Libra)

व्यावसायिक कार्यों में धन की कमी महसूस हो सकती है। मित्रों और परिवारजनों का साथ अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है। प्रेम संबंधों से मिली ऊर्जा तनाव कम करने में सहायक होगी। वाहन सावधानी से चलाएं।

लकी कलर: ब्राइट व्हाइट | लकी नंबर: 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

धन की अच्छी उपलब्धता बनी रहेगी। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को पुराने कार्यों के कारण प्रशंसा और धन लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण बनाए रखें।

लकी कलर: कॉपर | लकी नंबर: 1

धनु राशिफल (Sagittarius)

सुख-सुविधाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, इसलिए विरोधियों पर नजर रखें। बेरोजगारों को रोजगार के अच्छे प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं।

लकी कलर: ऑफ व्हाइट | लकी नंबर: 6

मकर राशिफल (Capricorn)

दूसरों पर निर्भरता कम करनी होगी। बीच कार्यों में धोखा मिलने की आशंका है और विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पुराने मित्रों का साथ मिलेगा और दैनिक सुविधाओं में वृद्धि होगी।

लकी कलर: पीकॉक ब्लू | लकी नंबर: 4

कुम्भ राशिफल (Aquarius)

परिश्रम से थका देने वाला दिन रह सकता है। शेयर मार्केट में धन का जोखिम लेने से बचें। नई व्यावसायिक योजनाओं को गहन विचार-विमर्श के बाद ही समर्थन दें। भावनात्मक संबंधों से जुड़ाव गहरा होगा।

लकी कलर: डार्क ऑरेंज | लकी नंबर: 4

मीन राशिफल (Pisces)

कार्य स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेंगे और सकारात्मकता बनी रहेगी। अपेक्षा से अधिक सहयोग मिलने के कारण आप उत्साहित रह सकते हैं। बड़े वादे करने से बचें। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़कर उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे।

लकी कलर: गोल्डन ग्रीन | लकी नंबर: 6

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Published on:

25 May 2026 04:05 pm

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