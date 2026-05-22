Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: बुध गोचर और गंगा दशहरा से इन राशियों को धन लाभ के योग

इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को इस बात का अहसास हो सकता है कि उन्हें उनके परिश्रम का उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जितना वे कार्यक्षेत्र में करते हैं। इसके चलते उनके मन में निराशा का भाव बना रहेगा। इस सप्ताह रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियों को दूर करने के लिए संवाद का सहारा लें और क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने की गलती न करें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।