Saptahik Tarot Rashifal, 25 To 31 May 2026: कुंभ, वृश्चिक और मकर राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, परिवार और करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

Saptahik Tarot Rashifal 25 To 31 May 2026 Libra to Pisces: 25 से 31 मई 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि इस दौरान कुछ लोगों को करियर, परिवार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कुछ राशियों को रिश्तों और सेहत से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह सप्ताह आत्मविश्वास, धैर्य और सही फैसलों के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, कुंभ, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय खास साबित हो सकता है। जानिए 25 से 31 मई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।