21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Horoscope 22 May 2026: कल का राशिफल: इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, जानें आपका दिन कैसा रहेगा

Tomorrow Horoscope 22 May 2026: शुक्रवार का दिन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक नौकरी, बिजनेस, प्रेम जीवन, धन लाभ और स्वास्थ्य से जुड़ी खास भविष्यवाणियां।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

May 21, 2026

horoscope today 22 May 2026

horoscope today 22 May 2026 : मेष से मीन तक किसका चमकेगा भाग्य? पढ़ें 22 मई 2026 का राशिफल (फोटो सोर्स: patrika)

Tomorrow Horoscope 22 May 2026: 22 मई 2026 का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। शुक्रवार का दिन कुछ राशियों के लिए नई उपलब्धियां और आर्थिक लाभ दे सकता है, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों और कार्यक्षेत्र में धैर्य रखने की जरूरत होगी। Tomorrow Horoscope 22 May 2026 में जानें मेष से मीन राशि तक किसका भाग्य चमकेगा, कौन सा रंग रहेगा शुभ और किस अंक से मिलेगा लाभ। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए कैसा रहेगा आपका आने वाला कल।

मेष राशि का राशिफल

कार्य संयोजन में विविधता दिखाई देगी। नेतृत्व दक्षता में 'भाव प्रबंधन' (इमोशन मैनेजमेंट) भी जोड़ना होगा, जिससे आम और खास सभी लाभान्वित हो सकेंगे। मन की कठोरता को कम करने की दिशा में प्रयास करने का यह सही समय है।
भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)
भाग्यशाली अंक: 9

वृषभ राशि का राशिफल

साथी कर्मचारियों का समर्थन मिलेगा। किसी कठिन लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कूटनीति और विनम्रता का सही उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है।
भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
भाग्यशाली अंक: 4

मिथुन राशि का राशिफल

स्थाई संपत्ति से जुड़े प्रकरणों में आपके पक्ष में वातावरण बनने की संभावना है। संगीत और गायन के क्षेत्रों से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे। नए अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) मिलने या उनके पुनः विस्तारित होने की संभावना है।
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
भाग्यशाली अंक: 6

कर्क राशि का राशिफल

भावनात्मक समस्याएं सुलझेंगी। मनमुताबिक फैसला करवाने में सफल रहेंगे। तकनीकी के क्षेत्र में किसी खास मकसद को पूरा करने में सफल रह सकते हैं। विरोधियों पर स्पष्ट विजय पाने का समय है।
भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 2

सिंह राशि का राशिफल

व्यवस्थाओं में बदलाव से अप्रसन्न रह सकते हैं। खर्चों में कटौती करने के प्रयास करने होंगे। तकनीकी और भाषा में दक्षता के लिए फिर से आरंभ किए गए प्रयास सफल रहेंगे।
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 3

कन्या राशि का राशिफल

आर्थिक और राजनीतिक रूप से बढ़ोतरी की संभावना है। शिक्षा और ज्ञान से जुड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अपने कार्य-विस्तार की रणनीति पर विचार करना होगा। प्रेम संबंधों में साथी से बातचीत सौहार्दपूर्ण रहेगी।
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 8

तुला राशि का राशिफल

कार्यस्थल पर सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। पिछले कार्यों की शिथिलता या कमियों को लेकर बातचीत हो सकती है। व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। प्रेम संबंधों के प्रति झुकाव बढ़ेगा।
भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)
भाग्यशाली अंक: 9

वृश्चिक राशि का राशिफल

सभी पक्षों के बीच संतुलन बैठाने में सफल रहेंगे। विरोधियों के प्रति अत्यधिक कटु व्यवहार से बचना होगा। नए उद्योगों के प्रति रुचि बढ़ेगी; इसी क्रम में लंबी दूरी की यात्रा की संभावना भी बनेगी।
भाग्यशाली रंग: महरून (Maroon)
भाग्यशाली अंक: 5

धनु राशि का राशिफल

विरोधी आपके कार्यों और योजनाओं के प्रति शंकित रह सकते हैं, उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता रहेगी। पेट संबंधी रोग उभर सकते हैं। अनुपयोगी कार्यों में बचत खर्च होने के योग बन रहे हैं।
भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
भाग्यशाली अंक: 8

मकर राशि का राशिफल

प्रबंधन की प्रशंसा होगी। जीवनसाथी के प्रति सम्मान और अनुराग बढ़ेगा। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति चिंता का भाव रहेगा। नकारात्मक लोग आपके मन को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
भाग्यशाली रंग: कॉफी (Coffee)
भाग्यशाली अंक: 1

कुंभ राशि का राशिफल

भावनात्मक संबंधों में उतार-चढ़ाव का दौर रहेगा, इसलिए संबंधों को संभालने की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा। उच्च अधिकारियों का समर्थन पाने में कठिनाई अनुभव करेंगे, जिससे मन उद्वेलित रह सकता है।
भाग्यशाली रंग: पिकॉक ब्लू (Peacock Blue)
भाग्यशाली अंक: 7

मीन राशि का राशिफल

जिज्ञासा शांत होगी और अनुसंधान (रिसर्च) पूरे होने की संभावना रहेगी। दिन अपेक्षाओं से बेहतर रहेगा। विरोधी भी आगे बढ़कर सहयोग देने का प्रयास करेंगे। धन की प्राप्ति सुविधाजनक तरीके से होगी।
भाग्यशाली रंग: सैफ्रॉन / केसरिया (Saffron)
भाग्यशाली अंक: 6

ये भी पढ़ें

Shani Sade Sati: शनि की टेढ़ी नजर भी हो जाएगी सीधी, साढ़ेसाती के दौरान रोज की आदतों में करें ये 5 बदलाव
धर्म और अध्यात्म
Saturn Remedies

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Updated on:

21 May 2026 02:25 pm

Published on:

21 May 2026 02:22 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Horoscope 22 May 2026: कल का राशिफल: इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, जानें आपका दिन कैसा रहेगा

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rashifal, 21 May 2026: गुरु पुष्य योग में मेष, वृषभ और तुला राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Rashifal, 21 May 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 20 May 2026: आज चंद्रमा करेंगे कर्क राशि में गोचर, कर्क, सिंह और तुला राशि को मिल सकते हैं शुभ संकेत

Kal Ka Rashifal 20 May 2026
राशिफल

Lakshmi Narayan Yog 2026: बुध-शुक्र की शुभ युति से मिथुन समेत 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत, करियर और धन में हो सकता है बड़ा फायदा

Mercury Venus conjunction 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 19 May 2026: गजलक्ष्मी योग से मिथुन, कर्क और मीन राशि को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें कैसा रहेगा मंगलवार

Kal Ka Rashifal 19 May 2026
राशिफल

Kal Ka Rashifal 18 May 2026: कन्या, तुला और मीन राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 18 May 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.