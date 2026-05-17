17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Kal Ka Rashifal 18 May 2026: कन्या, तुला और मीन राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 18 May 2026 Aries to Pisces Horoscope: 18 मई 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के कारण कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। कन्या, तुला और मीन राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत होगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 17, 2026

Kal Ka Rashifal 18 May 2026

Daily Horoscope Prediction 18 May 2026|Chatgpt

Kal Ka Rashifal 18 May 2026 Aries to Pisces Horoscope: 18 मई 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के कारण कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन कुछ लोगों को करियर, धन और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, जबकि कुछ राशियों को फैसले लेते समय सतर्क रहने की जरूरत होगी। खासतौर पर कन्या, तुला और मीन राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलने के संकेत हैं। वहीं, कुछ जातकों को खर्चों, तनाव और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है 18 मई का दिन।

मेष राशिफल (Aries Kal Ka Rashifal)

कुछ मामलों में असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। कार्यों की गति और दिशा प्रभावित रहने की संभावना है। भावनात्मक जिम्मेदारियां कर्तव्य पूर्ति की राह में रुकावट बन सकती हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे।

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7

वृषभ राशिफल (Taurus Kal Ka Rashifal)

व्यवसाय में अवसर हाथ से निकलने की संभावना है। प्रतिस्पर्धा में पड़ने से बचना होगा। आर्थिक गतिविधियों में खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। पुराने प्रेम संबंधों से दोबारा जुड़ाव की संभावना बन सकती है।

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6

मिथुन राशिफल (Gemini Kal Ka Rashifal)

कार्य में अपनी विशेषज्ञता पर ही केंद्रित रहने की जरूरत है। बेहतर दिन का उपयोग पूरे मनोयोग से करें। भावनात्मक संबंधों में साथी की बात पहले सुनने से फायदा मिलेगा। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 9

कर्क राशिफल (Cancer Kal Ka Rashifal)

अनावश्यक कार्यों में ऊर्जा व्यर्थ गंवाने से बचना होगा। सामूहिक नेतृत्व की भावना से निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक लाभ पाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

शुभ रंग: पीच | शुभ अंक: 8

सिंह राशिफल (Leo Kal Ka Rashifal)

कार्य में सामान्य गति के बावजूद लाभ बेहतर रहने की संभावना है। शब्दों की मधुरता से भावनात्मक संबंधों में फिर से निकटता लाने में सफल रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों में एकाग्रता बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

शुभ रंग: ग्रीन | शुभ अंक: 1

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Tomorrow)

पूरे मनोयोग से कार्यों को पूरा करने में लगे रहने की संभावना है। मित्रों का साथ ध्यान भटकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनुशासन बनाए रखना होगा। माता-पिता का आर्थिक और मानसिक सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग: कॉफी | शुभ अंक: 2

तुला राशिफल (Libra Horoscope Tomorrow)

भाग्य के समर्थन से कम परिश्रम में अधिक प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाई-बहनों से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। सामाजिक तौर पर मान-सम्मान मिलेगा। खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रसन्नता अनुभव करेंगे।

शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट | शुभ अंक: 5

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Tomorrow)

नकारात्मक विचारों वाले लोग तनाव देने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दों पर थोड़ी कठिनाई अनुभव होगी। आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में परिवार या मित्रों का सहयोग लेना पड़ सकता है।

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 4

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Tomorrow)

सफलता और मानसिक संतोष से भरा दिन रहेगा। परिवार और जीवनसाथी के साथ यात्रा और मनोरंजन की योजना बन सकती है। मांगलिक कार्यों की सूचना मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश से पहले सूचनाओं का सही विश्लेषण जरूर करें।

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 7

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Tomorrow)

कार्यों के पूरा होने में व्यवधान आ सकते हैं। शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल रहेगा। घरेलू तनाव का असर कार्यों पर पड़ सकता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए त्याग और धैर्य की आवश्यकता रहेगी।

शुभ रंग: कॉपर | शुभ अंक: 8

कुम्भ राशिफल (Aquarius Horoscope Tomorrow)

प्रसन्नचित्त और व्यवस्थित रहने का दिन है। सभी के साथ मिलनसारिता से कार्य करते हुए उनसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने में सफल रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 9

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Tomorrow)

मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक रूप से पुरानी योजनाओं के पूरा होने से धन लाभ होने की संभावना है। जीवनसाथी की राय को महत्व देना होगा। व्यर्थ के वाद-विवाद में फंसने से बचें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Rashifal 17-23 May 2026: इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, जानें टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी
राशिफल
Tarot Card Astrology

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tula rashifal

Published on:

17 May 2026 03:54 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kal Ka Rashifal 18 May 2026: कन्या, तुला और मीन राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: इन 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करियर में तरक्की के योग

Weekly Horoscope 18 May to 24 May 2026
राशिफल

केतु नक्षत्र गोचर 2026: 29 मई से 30 जून तक मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों की बढ़ सकती हैं परेशानियां

Ketu Gochar 2026
राशिफल

टैरो साप्ताहिक राशिफल (17 से 23 मई 2026): वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि के लिए नए अवसरों का सप्ताह

Tarot Weekly Rashifal 2026
राशिफल

Weekly Tarot Rashifal 17-23 May 2026: इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, जानें टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी

Tarot Card Astrology
राशिफल

Kal Ka Rashifal 17 May 2026: धन लाभ, करियर और प्रेम के मामलों में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें शुभ रंग और अंक

17 May Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.