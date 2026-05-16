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Weekly Tarot Rashifal 17-23 May 2026: इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, जानें टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी

Weekly Tarot Rashifal 17 to 23 May 2026: तीसरे सप्ताह में ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स की ऊर्जा कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव और नए अवसर लेकर आ रही है। । इस समय सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा, वहीं मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति गजलक्ष्मी राजयोग का संकेत देती है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 16, 2026

Tarot Card Astrology

टैरो साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 मई 2026| Chatgpt

Weekly Tarot Rashifal 17-23 May 2026: मई 2026 का तीसरा सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। इस दौरान बनने वाले बुधादित्य, गजलक्ष्मी और रूचक राजयोग करियर, धन, प्रेम और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। टैरो कार्ड्स की ऊर्जा भी इस सप्ताह कई राशियों को नए अवसर, आत्मविश्वास और महत्वपूर्ण फैसले लेने की प्रेरणा देगी। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन, आत्मचिंतन और भविष्य की दिशा तय करने के लिए खास रहने वाला है। आइए जानते हैं 17 से 23 मई 2026 तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल और किन राशियों के लिए यह सप्ताह सबसे अधिक शुभ साबित हो सकता है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह मेष राशि के जातकों में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना प्रबल होगी। लंबे समय से टाले जा रहे निर्णय अब स्पष्ट रूप से सामने आएंगे और आप साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार होंगे। कार्यस्थल में अचानक जिम्मेदारियों का बढ़ना या बदलाव शुरुआती असहजता ला सकता है, लेकिन जल्दी ही आप उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। पारिवारिक रिश्तों में संवाद को खुला और स्पष्ट बनाए रखना आवश्यक है, ताकि छोटी-छोटी गलतफहमियां उत्पन्न न हों। सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र से संवाद आपको मानसिक संतोष देगा और अतीत की सुखद यादें ताजा होंगी।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का है। आप जीवन की दिशा को लेकर गंभीर होंगे और भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने की योजना बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में धैर्य की आवश्यकता होगी। घर के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, इसलिए संयम और करुणा बनाए रखें। आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें, पुराने निवेश अब सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह कई अहम निर्णय लेने पड़ सकते हैं। विकल्पों की अधिकता आपके लिए मानसिक उलझन पैदा कर सकती है। संवाद में स्पष्टता और लचीलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके शब्द किसी रिश्ते की दिशा तय कर सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट या अधूरी योजना फिर सक्रिय हो सकती है, जिससे कुछ बेचैनी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में मानसिक स्पष्टता और कार्यस्थल पर परिवर्तन के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यक्तिगत आकर्षण और नेतृत्व कौशल को निखारने का है। लंबे समय से विचार में रखे गए योजनाओं को लागू करने का समय है। कार्यक्षेत्र में आपको अहम निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है। पुरानी प्रतियोगिता या विरोध की स्थिति अब सुलझ सकती है और दूसरों की प्रशंसा से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में व्यक्तिगत सफलता और महत्वपूर्ण निर्णय के संकेत हैं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्लेषण और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन सराहना दिला सकते हैं, लेकिन छोटी लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का विशेष ध्यान रखें तथा जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के अंत तक रुके हुए कार्यों में प्रगति और नई योजनाओं को लेकर स्पष्टता मिलने के संकेत हैं।

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Weekly Horoscope 17-23 May 2026

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साप्ताहिक राशिफल

Published on:

16 May 2026 01:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Rashifal 17-23 May 2026: इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, जानें टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी

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