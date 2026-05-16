Weekly Tarot Rashifal 17-23 May 2026: इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, जानें टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी

इस सप्ताह मेष राशि के जातकों में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना प्रबल होगी। लंबे समय से टाले जा रहे निर्णय अब स्पष्ट रूप से सामने आएंगे और आप साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार होंगे। कार्यस्थल में अचानक जिम्मेदारियों का बढ़ना या बदलाव शुरुआती असहजता ला सकता है, लेकिन जल्दी ही आप उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। पारिवारिक रिश्तों में संवाद को खुला और स्पष्ट बनाए रखना आवश्यक है, ताकि छोटी-छोटी गलतफहमियां उत्पन्न न हों। सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र से संवाद आपको मानसिक संतोष देगा और अतीत की सुखद यादें ताजा होंगी।