Surya Gochar 2026: 15 मई से बदल सकती है इन राशियों की किस्मत, धन-करियर में लाभ के योग

Surya Gochar 2026: 15 मई 2026 से सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, रिश्तों और आत्मविश्वास पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिष के अनुसार यह गोचर खास माना जा रहा है क्योंकि वृषभ राशि में पहले से यूरेनस मौजूद है, जो अचानक बदलाव और चौंकाने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में अगले एक महीने के दौरान नौकरी, निवेश, प्रेम संबंध और जीवनशैली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।