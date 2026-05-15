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Surya Gochar 2026: 15 मई से बदल सकती है इन राशियों की किस्मत, धन-करियर में लाभ के योग

Surya Gochar 2026: 15 मई 2026 से सूर्य का वृषभ गोचर कई राशियों की आर्थिक स्थिति, नौकरी, रिश्ते और जीवनशैली में बड़ा बदलाव ला सकता है। जानें किस राशि को होगा सबसे ज्यादा फायदा।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 15, 2026

Sun Transit in Taurus 2026

Surya Gochar in Taurus 2026: 15 मई से इन राशियों पर होगी धन वर्षा, करियर में मिलेंगे बड़े मौके (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Surya Gochar 2026: 15 मई 2026 से सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, रिश्तों और आत्मविश्वास पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिष के अनुसार यह गोचर खास माना जा रहा है क्योंकि वृषभ राशि में पहले से यूरेनस मौजूद है, जो अचानक बदलाव और चौंकाने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में अगले एक महीने के दौरान नौकरी, निवेश, प्रेम संबंध और जीवनशैली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कुछ राशियों के लिए यह गोचर अचानक धन लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को रिश्तों और खर्चों में सावधानी रखनी होगी।

नौकरी, रिश्ते, पैसे और जीवनशैली में अचानक बदलाव के संकेत

इस बार सूर्य का यह गोचर इसलिए भी खास है क्योंकि वृषभ राशि में पहले से यूरेनस मौजूद है। यह ग्रह अचानक बदलाव और चौंकाने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में नौकरी, रिश्ते, पैसे और जीवनशैली में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर शनि ग्रह मीन राशि से दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। हालांकि शुक्र और गुरु की शुभ युति कई लोगों के लिए प्रेम, आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाओं के नए रास्ते भी खोल सकती है। कुल मिलाकर यह समय उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह या मकर है, तो यह समय करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है।

मेष राशि

इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगे। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें। सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। सुबह सूर्य को जल अर्पित करना लाभ देगा।

वृषभ राशि

यह गोचर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, लुक और सोच में परिवर्तन महसूस होगा। जो लोग लंबे समय से जिंदगी में बदलाव चाहते थे, उन्हें नया मौका मिल सकता है। जिद छोड़ना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा।

मिथुन राशि

मानसिक तनाव और नींद की समस्या परेशान कर सकती है। ज्यादा सोचने की आदत नुकसान पहुंचा सकती है। मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें। शाम के समय घी का दीपक जलाने से मन शांत रहेगा। कई लोग इसे सकारात्मक मानते हैं।

कर्क राशि

दोस्ती, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं में बदलाव संभव है। कुछ लोग जीवन में करीब आएंगे तो कुछ दूर हो सकते हैं। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। पक्षियों को दाना खिलाना शुभ रहेगा।

सिंह राशि

करियर और नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी, लेकिन दबाव भी बढ़ेगा। ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। रविवार को गाय को गुड़ खिलाना लाभदायक रहेगा।

कन्या राशि

यह समय शिक्षा, यात्रा और आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ाएगा। अचानक विदेश यात्रा या नई पढ़ाई का अवसर मिल सकता है। रोज डायरी लिखना और नए विचारों को अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

तुला राशि

साझेदारी, लोन, निवेश और पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। किसी से छिपाकर आर्थिक फैसला लेना भारी पड़ सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। नमक मिले पानी से पैर धोना तनाव कम करेगा।

वृश्चिक राशि

लव लाइफ और पार्टनरशिप में बड़े बदलाव संभव हैं। शादीशुदा लोगों के रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। बातचीत में संयम रखना बेहद जरूरी होगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मंदिर में गुलाब जल अर्पित करना शुभ माना जाएगा।

धनु राशि

रूटीन और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना मुश्किल पैदा कर सकता है। अनियमित खानपान और नींद की कमी शरीर पर असर डालेगी। समय पर उठना और भोजन करना इस महीने सबसे जरूरी रहेगा।

मकर राशि

प्रेम संबंध, रचनात्मकता और संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। अचानक रोमांटिक मोड़ जीवन में उत्साह ला सकता है। खुद को खुश रखने की कोशिश करें और अपराधबोध छोड़ दें।

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कुंभ राशि

घर-परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में हलचल रहेगी। परिवार में किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। घर को साफ-सुथरा रखना और बड़ों के साथ समय बिताना शुभ रहेगा।

मीन राशि

बातचीत और फैसलों में सावधानी जरूरी होगी। छोटी बात भी बड़ा विवाद बना सकती है। भाई-बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी माना जाएगा।

इन राशियों को हो सकता है सबसे ज्यादा फायदा

ज्योतिष के अनुसार वृषभ, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक और करियर के लिहाज से ज्यादा शुभ माना जा रहा है। वहीं मेष, तुला और वृश्चिक राशि वालों को पैसों और रिश्तों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इस पूरे एक महीने का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जल्दबाजी छोड़कर स्थिरता और समझदारी को अपनाया जाए। जो लोग धैर्य के साथ सही फैसले लेंगे, उनके लिए यह समय नई सफलता और मजबूती लेकर आ सकता है।

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Grah Gochar

Published on:

15 May 2026 02:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Gochar 2026: 15 मई से बदल सकती है इन राशियों की किस्मत, धन-करियर में लाभ के योग

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