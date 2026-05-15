Astrology Personality Traits : क्या आपकी राशि तय करती है स्वभाव? ज्योतिष में जानिए ग्रहों का पर्सनैलिटी कनेक्शन

Astrology Planets Effect : भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान का स्वभाव सिर्फ उसकी परवरिश या माहौल से तय नहीं होता, बल्कि जन्म के समय ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों की स्थिति भी उसकी पर्सनैलिटी पर गहरा असर डालती है। ज्योतिषाचार्य शरद शर्मा बताते हैं कि सूर्य आत्मविश्वास, चंद्रमा भावनाएं और मंगल साहस व गुस्से को प्रभावित करता है। यही वजह है कि हर व्यक्ति का व्यवहार, सोचने का तरीका और निर्णय लेने की क्षमता अलग दिखाई देती है।