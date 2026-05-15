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Astrology Personality Traits : क्या आपकी राशि तय करती है स्वभाव? ज्योतिष में जानिए ग्रहों का पर्सनैलिटी कनेक्शन

Personality According to Astrology : क्या आपका गुस्सा, भावनाएं, आत्मविश्वास और सोच ग्रहों से प्रभावित होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राशियां इंसान के स्वभाव और पर्सनैलिटी को गहराई से प्रभावित करती हैं। जानिए जन्म कुंडली, नक्षत्र और ग्रहों का व्यक्तित्व से क्या संबंध है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य शरद शर्मा

May 15, 2026

Zodiac Signs, Planets and Personality:

Astrology Personality Traits : क्या आपकी कुंडली छुपाती है आपकी असली पर्सनैलिटी? जानिए ग्रहों और राशियों का प्रभाव (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Astrology Planets Effect : भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान का स्वभाव सिर्फ उसकी परवरिश या माहौल से तय नहीं होता, बल्कि जन्म के समय ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों की स्थिति भी उसकी पर्सनैलिटी पर गहरा असर डालती है। ज्योतिषाचार्य शरद शर्मा बताते हैं कि सूर्य आत्मविश्वास, चंद्रमा भावनाएं और मंगल साहस व गुस्से को प्रभावित करता है। यही वजह है कि हर व्यक्ति का व्यवहार, सोचने का तरीका और निर्णय लेने की क्षमता अलग दिखाई देती है।

ज्योतिष में माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी समय आसमान में ग्रहों की जो स्थिति होती है, वही उसकी कुंडली बनाती है। यही ग्रह आगे चलकर उसके स्वभाव, सोचने का तरीका, फैसले लेने की क्षमता और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि दो लोगों की परवरिश एक जैसी होने के बावजूद उनका व्यवहार पूरी तरह अलग हो सकता है।

सूर्य से मिलता है आत्मविश्वास

ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और नेतृत्व का कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है, वे अक्सर आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व करने वाले स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग भीड़ में अलग पहचान बना लेते हैं और दूसरों पर जल्दी असर छोड़ते हैं।

चंद्रमा तय करता है भावनाएं

चंद्रमा को मन और भावनाओं का ग्रह कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत हो तो वह संवेदनशील, कल्पनाशील और भावुक हो सकता है। वहीं कमजोर चंद्रमा कई बार मानसिक अस्थिरता, ज्यादा चिंता या मूड स्विंग की वजह भी माना जाता है।

मंगल देता है हिम्मत, लेकिन बढ़ा सकता है गुस्सा

मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा और जुनून का प्रतीक है। जिन लोगों पर मंगल का ज्यादा प्रभाव होता है, वे निडर और तेज फैसले लेने वाले माने जाते हैं। हालांकि कई बार यही प्रभाव गुस्सैल स्वभाव और जल्द प्रतिक्रिया देने की आदत भी पैदा कर सकता है।

बुध बनाता है तेज दिमाग

बुध ग्रह बुद्धि, बोलने की कला और तर्क क्षमता से जुड़ा माना जाता है। मजबूत बुध वाले लोग बातचीत में माहिर, चतुर और समझदार माने जाते हैं। ऐसे लोग बिजनेस, लेखन, मीडिया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

गुरु और शुक्र का भी खास असर

गुरु यानी बृहस्पति को ज्ञान, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता का ग्रह कहा जाता है। इसका अच्छा प्रभाव इंसान को समझदार और संतुलित बनाता है। वहीं शुक्र प्रेम, सुंदरता और आकर्षण से जुड़ा है। जिन लोगों पर शुक्र मजबूत होता है, वे कला, फैशन, संगीत और रिश्तों में ज्यादा रुचि रखते हैं।

राशियां भी बदल देती हैं व्यक्तित्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि की अपनी अलग विशेषता होती है।

  • सिंह राशि के लोग आमतौर पर आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाले माने जाते हैं।
  • मीन राशि के जातक भावुक और कल्पनाशील होते हैं।
  • वृश्चिक राशि के लोग रहस्यमयी और गहरी सोच वाले माने जाते हैं।
  • मिथुन राशि के लोग बातों में तेज और जल्दी दोस्त बनाने वाले होते हैं।

यही वजह है कि ज्योतिष में सिर्फ ग्रह ही नहीं, बल्कि राशि और नक्षत्रों को भी बहुत महत्व दिया जाता है।

नक्षत्रों का असर भी माना जाता है खास

भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि ये नक्षत्र इंसान की सोच, निर्णय क्षमता और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। कई ज्योतिषाचार्य विवाह मिलान और करियर सलाह में भी नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं।

आज भी क्यों कायम है ज्योतिष पर भरोसा?

भले ही आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान इंसान के व्यवहार को अलग तरीके से समझाते हों, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग आज भी ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। कई लोग इसे आत्मचिंतन और खुद को बेहतर समझने का जरिया मानते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में भी युवाओं के बीच राशिफल, जन्म कुंडली और पर्सनैलिटी एनालिसिस को लेकर काफी दिलचस्पी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर राशि और स्वभाव से जुड़े वीडियो और पोस्ट लाखों लोग देखते हैं।

ज्योतिष पर विश्वास करना या न करना हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि यह विषय लोगों को हमेशा आकर्षित करता रहा है। शायद इसलिए क्योंकि हर इंसान अपने बारे में कुछ नया जानना चाहता है।

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Published on:

15 May 2026 11:40 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Astrology Personality Traits : क्या आपकी राशि तय करती है स्वभाव? ज्योतिष में जानिए ग्रहों का पर्सनैलिटी कनेक्शन

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