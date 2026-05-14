Kal Ka Rashifal : कल का राशिफल 15 मई 2026: ज्येष्ठ संक्रांति और मास शिवरात्रि पर मेष-कन्या राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 15 May 2026 : 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिष और धर्म दोनों दृष्टियों से बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन ज्येष्ठ संक्रांति, मास शिवरात्रि और सर्वार्थसिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो सभी राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डालेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की चाल किसी के करियर में सफलता लेकर आएगी तो किसी को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दे रही है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से कन्या राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा (Kal Ka Rashifal) कल का दिन, किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी।