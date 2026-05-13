Shukra Guru Yuti 2026: शुक्र-गुरु युति से इन 5 राशियों को मिल सकता है पैसा और करियर में फायदा

जब शुक्र मिथुन में आते हैं तो लोगों का स्वभाव ज्यादा मिलनसार और एक्सप्रेसिव हो जाता है। लोग नए लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, पुराने दोस्तों से दोबारा संपर्क बढ़ता है और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ सकती है। इस दौरान कई लोगों को नई दोस्ती या नया आकर्षण महसूस हो सकता है। खास बात यह है कि इस समय रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा बातचीत और मानसिक जुड़ाव अहम रहेगा।