Budh Grah Upay in Hindi : बुध ग्रह कमजोर हो तो बिगड़ सकती है किस्मत! जानिए आसान उपाय

Budh Grah Upay in Hindi : वैदिक ज्योतिष में जब भी अशुभ ग्रहों की बात होती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ शनि और राहु का नाम लेते हैं। लेकिन सच यह है कि हर ग्रह इंसान की जिंदगी पर अच्छा और बुरा दोनों असर डालता है। इन्हीं ग्रहों में एक बेहद अहम ग्रह है बुध, जिसे बुद्धि, बोलचाल, व्यापार और तर्क शक्ति का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में बुध मजबूत हो तो व्यक्ति तेज दिमाग, हाजिरजवाब और सफल व्यापारी बन सकता है, लेकिन कमजोर बुध कई परेशानियों का कारण भी बनता है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा से बुध ग्रह से जुड़ी खास बातें और बुध ग्रह को मजबूत करने के आसान उपाय।