Surya Gochar: 2026 में सूर्य गोचर से बढ़ सकता है आर्थिक संकट, इन राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान

कर्क राशि के लिए सूर्य का वृषभ में गोचर एकादश भाव में हो रहा है, तो ये महीना आपके लिए धर्म और आध्यात्म की तरफ थोड़ा खींच सकता है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं या फिर कोई पूजा-पाठ या तीर्थ से जुड़ा आयोजन आ सकता है। इस समय आप उन लोगों से मिलेंगे जिनकी सोच आपके जैसी है या जिनके लक्ष्य मिलते-जुलते हैं। नई जान-पहचान आगे चलकर आपके काम आएगी और आप अपने रिश्तों को किसी खास मकसद से जोड़कर देखेंगे।

उपाय : अपने करियर और निजी जिंदगी के बड़े मकसद सामने रखें, एक विज़न बोर्ड बनाएं और उसी दिशा में लगातार मेहनत करते रहें।