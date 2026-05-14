Rashi Bhavishya 14 May 2026: प्रदोष व्रत और अश्विनी नक्षत्र से सिंह, तुला समेत इन राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ

Rashi Bhavishya 14 May 2026: 14 मई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज प्रदोष व्रत, सर्वार्थसिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति करियर, व्यापार, धन और पारिवारिक जीवन पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। सिंह, तुला समेत कई राशियों को भाग्य का साथ मिलने और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, जानते हैं मेष से कन्या तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन।