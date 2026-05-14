14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashi Bhavishya 14 May 2026: प्रदोष व्रत और अश्विनी नक्षत्र से सिंह, तुला समेत इन राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026: 14 मई 2026 को प्रदोष व्रत, सर्वार्थसिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसका प्रभाव सिंह, तुला समेत कई राशियों के करियर, धन और भाग्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 14, 2026

Astrology Prediction 14 May 2026,Aaj Ka Rashifal 14 May

गुरुवार के शुभ योग, पढ़ें मेष से कन्या तक गुरुवार का राशिफल| Chatgpt

Rashi Bhavishya 14 May 2026: 14 मई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज प्रदोष व्रत, सर्वार्थसिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति करियर, व्यापार, धन और पारिवारिक जीवन पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। सिंह, तुला समेत कई राशियों को भाग्य का साथ मिलने और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, जानते हैं मेष से कन्या तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन।

मेष राशिफल (Aries Aaj Ka Rashifal)

कार्य के परिणाम संतोषजनक नहीं रहने से निराशा महसूस हो सकती है। पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का प्रयास करें, नए मित्र मिलने से उत्साह में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

शुभ रंग: येलो | शुभ अंक: 8

वृषभ राशिफल (Taurus Aaj Ka Rashifal)

भावनात्मक रूप से सकारात्मक दिन रहेगा। दूर होते रिश्तों में फिर से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। शिक्षा और कला के क्षेत्र में प्रयास करने पर उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 7

मिथुन राशिफल (Gemini Aaj Ka Rashifal)

लालची और कुटिल लोगों से दूरी बनाकर रखें। अवसरों को सफलता में बदलने में कुछ बाधाएं महसूस हो सकती हैं। पुराने वादों के कारण आर्थिक भार बढ़ सकता है, लेकिन प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 1

कर्क राशिफल (Cancer Aaj Ka Rashifal)

पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर भाई-बहनों के बदलते दृष्टिकोण से चिंता हो सकती है। विलासिता की वस्तुओं पर योजना से अधिक खर्च होने की संभावना है। भाग्य के सहयोग से बाधाएं दूर होंगी।

शुभ रंग: सैफ्रन | शुभ अंक: 6

सिंह राशिफल (Leo Aaj Ka Rashifal)

किसी खास योजना में अपेक्षा से अधिक समय लगने से चिंता बढ़ सकती है। कार्यभार भी बढ़ सकता है। विनम्रता के साथ परिस्थितियों को स्वीकार करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

शुभ रंग: ग्रीन | शुभ अंक: 3

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सभी पक्षों के बीच सौहार्द और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। व्यापार में तरक्की के योग हैं और नए सहयोगी मिल सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में भरोसा बढ़ेगा।

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 9

ये भी पढ़ें

साप्ताहिक राशिफल 11-17 मई 2026: इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता
राशिफल
Weekly Horoscope, Weekly Rashifal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल 2026

tula rashifal

Published on:

14 May 2026 06:06 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashi Bhavishya 14 May 2026: प्रदोष व्रत और अश्विनी नक्षत्र से सिंह, तुला समेत इन राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026: धनु समेत इन राशियों के लिए शानदार रहेगा गुरुवार, करियर में आ सकते हैं बड़े मौके

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026
राशिफल

Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं की ये खूबियां उन्हें बनाती हैं खास

Numerology in Hindi Lucky Number 2
धर्म/ज्योतिष

Horoscope Tomorrow 14th May 2026 : शुक्र गोचर से खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, इन राशियों को धन लाभ का योग

Aaj Ka Rashifal , Kal Ka Rashifal
राशिफल

Kal Ka Rashifal 14 May : गुरुवार का राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग में मेष-सिंह को मिल सकता है लाभ, वृषभ-मिथुन रहें सावधान

Tomorrow Horoscope Hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 May 2026: अपरा एकादशी के शुभ संयोग में तुला से मीन तक जानें शुभ रंग, अंक और कैसा रहेगा आज का दिन

Rashifal today
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.