Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं की ये खूबियां उन्हें बनाती हैं खास

Numerology: हर किसी की लाइफ में एक ऐसी महिला साथी जरूर होती है जो बिना शोर किए रिश्तों को संभाल लेती है। अंक ज्योतिष (Numerology) में नंबर 2 वाली महिलाओं को भावनाओं की रानी माना जाता है, लेकिन उनकी यही दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति कई बार उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। प्यार, करियर और शादी में ये महिलाएं क्या चाहती हैं और किन बातों से सबसे ज्यादा आहत होती हैं। अंक ज्योतिष (Numerology) में हर नंबर किसी न किसी ग्रह और ऊर्जा से जुड़ा होता है। नंबर 2 पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव माना जाता है, इसलिए इस अंक की महिलाएं बेहद इमोशनल, शांत स्वभाव वाली और रिश्तों को दिल से निभाने वाली मानी जाती हैं। ये बाहर से भले ही सिंपल दिखें, लेकिन इनके अंदर भावनाओं का गहरा समंदर छिपा होता है।