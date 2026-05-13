Shani Amavasya 2026: 16 मई को शनि अमावस्या: जानें पूजा मुहूर्त, शनि दोष दूर करने के उपाय

Shani Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि आस्था, पितरों के सम्मान और आत्मशुद्धि के लिए बड़ा दिन मानी जाती है। खासकर ज्येष्ठ महीने में आने वाली अमावस्या का महत्व बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है। इस साल 2026 में यह शुभ अवसर 16 मई, शनिवार को पड़ रहा है, जिससे यह शनि अमावस्या और शनि जयंती दोनों बन गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या बेहद प्रभावशाली मानी गई है। और यह संयोग कई सालों बाद बन रहा है। इस दिन शनि देव की पूजा करने, दान देने और पितरों का तर्पण करने से जीवन की कई परेशानियों से राहत मिलने की मान्यता है।