Shani Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर 5 शुभ योगों का महासंयोग, शनिदेव की कृपा से दूर होंगे कष्ट, चमकेगी किस्मत

वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 16 मई को प्रातः 5:11 बजे से शुरू होकर 17 मई को रात 1:30 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर साल की पहली शनि अमावस्या 16 मई, शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:30 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:07 से 4:48 बजे तक रहेगा, जो ध्यान, जप और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:45 बजे तक रहेगा, जो सभी शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय है। वहीं, शनिदेव की विशेष पूजा के लिए सुबह 7:19 से 8:59 बजे तक का समय सबसे अनुकूल माना गया है।