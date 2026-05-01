Chui Mui Plant : सीता माता के आंसुओं से हुआ छुईमुई का जन्म? जानिए शिव और अमृत से जुड़ी अद्भुत कथा

Chui Mui Plant Sita Tears Mythology : छुईमुई के पौधे का नाम तो आपने सुना ही होगा लेकिन क्या आप इसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है की इसकी उत्पत्ति रावण द्वारा हरण करने के बाद अशोक वाटिका में सीता माता के धरती पर गिरे आसुओं से हुई थी। समुद्र मंथन और भगवान शिव से भी इसका गहरा संबंघ बताया गया है। छुईमुई प्रकृति की गोद में एक ऐसा योद्धा है जो दिखने में तो इतना डरपोक है कि हवा के झोंके से भी शरमा जाए, लेकिन असल में उसके भीतर ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो बड़े-बड़े घावों को भर सकती हैं और घर को नकारात्मकता से बचा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं छुईमुई की, जिसे 'लाजवंती', 'संकोचनी' या 'नमस्कारी' भी कहा जाता है।