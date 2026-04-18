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Lord Shiva Favourite Rashi: भोलेनाथ की प्रिय हैं ये 4 राशियां, जिन्हें मिलती है शिव की विशेष कृपा, जानिए प्रभावी मंत्र

Shiv Favourite Zodiac Sign: सनातन परंपरा में भगवान शिव को अत्यंत सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें “भोलेनाथ” कहा जाता है। मान्यता है कि कुछ राशियों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 18, 2026

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भोलेनाथ की कृपा पाने वाली 4 राशियां और उनके प्रभावी मंत्र|Chatgpt

Lord Shiva Favourite Rashi: भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जो भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय होती हैं। इन राशियों के जातकों पर महादेव की कृपा बनी रहती है, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास होता है। मान्यता है कि सही विधि से पूजा और प्रभावी मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं वे 4 राशियां और वह चमत्कारी मंत्र, जो जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि को भगवान शिव की सबसे प्रिय राशियों में गिना जाता है। इस राशि के जातकों के जीवन में स्थिरता और सुख देखने को मिलता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के समय इन्हें धन लाभ और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पारिवारिक जीवन भी संतुलित और खुशहाल रहता है। इनके लिए “ॐ नमो भगवते रुद्राय” मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों पर भी भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है। इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना अधिक होती है। करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और आय में वृद्धि के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन “ॐ चंद्रशेखराय नमः” मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है और मन में शांति बनी रहती है।

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो स्वयं भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। इसलिए इस राशि पर शिव कृपा सहज ही बनी रहती है। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। “ॐ दिगंबराय नमः” मंत्र का नियमित जाप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आता है। करियर में सफलता, आर्थिक लाभ और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना रहती है। “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप इनके लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है।

Shiva Puja Vidhi: सरल शिव पूजा विधि

भगवान शिव की पूजा बहुत ही सहज मानी जाती है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी अर्पित करें। चंदन, बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं। अंत में “ॐ नमः शिवाय” का जाप करते हुए दीपक जलाकर आरती करें। सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य फल देती है।

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Budh Gochar 2026, Mercury Transit

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Published on:

18 Apr 2026 11:52 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Lord Shiva Favourite Rashi: भोलेनाथ की प्रिय हैं ये 4 राशियां, जिन्हें मिलती है शिव की विशेष कृपा, जानिए प्रभावी मंत्र

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