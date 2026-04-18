Lord Shiva Favourite Rashi: भोलेनाथ की प्रिय हैं ये 4 राशियां, जिन्हें मिलती है शिव की विशेष कृपा, जानिए प्रभावी मंत्र

Lord Shiva Favourite Rashi: भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जो भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय होती हैं। इन राशियों के जातकों पर महादेव की कृपा बनी रहती है, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास होता है। मान्यता है कि सही विधि से पूजा और प्रभावी मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं वे 4 राशियां और वह चमत्कारी मंत्र, जो जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।