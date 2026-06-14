14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 14-20 जून 2026: तुला, वृश्चिक समेत इन राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ,

Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: साप्ताहिक राशिफल 14-20 जून 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के करियर, धन, सेहत और प्रेम जीवन का साप्ताहिक भविष्यफल पढ़ें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

डा. अनीष व्यास

Jun 14, 2026

Weekly Horoscope 2026

Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026 : साप्ताहिक राशिफल: करियर, धन और लव लाइफ में किस राशि की चमकेगी किस्मत? (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: जून का यह मध्य सप्ताह ग्रहों के विशेष गोचर के कारण तुला से लेकर मीन राशि के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस सप्ताह जहां कुछ राशियों को करियर में तरक्की और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ राशियों को सेहत और खर्चों के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाले सात दिन आपके पारिवारिक जीवन, नौकरी और प्रेम संबंधों के लिए कैसे रहने वाले हैं, तो आइए डा. अनीष व्यास से विस्तार से जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल और परेशानियां दूर करने के अचूक उपाय।

साप्ताहिक राशिफल तुला 14-20 जून 2026

इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियां और अवसर दोनों मिलेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा, किसी गलतफहमी से बचें। किसी पुराने काम में अड़चन आ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी से वह हल हो जाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, खासकर व्यापार में नए सौदे आपके लिए लाभकारी साबित होंगे।

पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा, किसी नए परिचय से रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से मध्यम समय है, हल्की-फुल्की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक 14-20 जून 2026

यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिवर्तन और नवाचार लेकर आएगा। आपकी ऊर्जा और साहस आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगा। कार्यक्षेत्र में बड़े स्तर पर सफलता मिल सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश लाभकारी साबित होंगे, लेकिन व्यय पर नियंत्रण रखें।

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, परंतु किसी पुराने विवाद को उठाने से बचें। स्वास्थ्य में सावधानी रखें, विशेषकर मानसिक तनाव और रक्त संबंधी समस्याओं से बचाव जरूरी है। प्रेम जीवन में गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
उपाय :-मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु 14-20 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यात्रा, शिक्षा और नए विचारों से भरा रहेगा। किसी नए ज्ञान को अपनाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी और कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में समझदारी और प्रेम का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान में संयम रखें। सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, साथ ही परिवार के साथ बेहतर तालमेल रहेगा।
उपाय: पीले रंग का वस्त्र पहनें।

साप्ताहिक राशिफल मकर 14-20 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और संयम का है। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और समर्पण से बड़े काम पूरे होंगे। किसी बड़े अधिकारी या वरिष्ठ से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा, परंतु बुजुर्गों का स्वास्थ्य ध्यान रखें।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर शारीरिक मेहनत अधिक न करें। प्रेम जीवन में नए उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी।
उपाय: तेल दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन करवाएं।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ 14-20 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई सोच और योजनाओं का है। कार्यक्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी को सराहा जाएगा। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पर व्यय भी अधिक हो सकता है। परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा, परंतु आपसी संवाद बनाए रखें।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान-धारणा करें। प्रेम जीवन में कुछ नए अवसर बनेंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।
उपाय: गुरुवार को गुरु मंत्र का जाप करें।

साप्ताहिक राशिफल मीन 14-20 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मिक शांति और भावनात्मक मजबूती का है। कार्यक्षेत्र में आप कुछ नई चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन आपकी सहनशीलता और समझदारी से वे हल हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों में संयम रखें। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द्र बढ़ेगा।

स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, विशेषकर पाचन तंत्र पर ध्यान दें। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेंगे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ेगी।
उपाय: किसी मंदिर में दूध या जल अर्पित करें।

Nirjala Ekadashi 2026: घड़ा, सत्तू और छाते का दान क्यों माना जाता है सबसे शुभ?

ये भी पढ़ें
Nirjala Ekadashi Daan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

साप्ताहिक राशिफल

Published on:

14 Jun 2026 10:32 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 14-20 जून 2026: तुला, वृश्चिक समेत इन राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ,

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो साप्ताहिक राशिफल 14-20 जून 2026: इस सप्ताह तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए क्या है खास

Weekly Tarot Horoscope
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: रविवार का राशिफल, जानें किस राशि को हो सकता है लाभ

Daily Horoscope 14 June 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: कर्क और मकर राशि वालों को व्यावसायिक क्षेत्र में मिल सकते हैं नए अवसर, निवेश में बरतें सावधानी

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal
राशिफल

Tarot Weekly Horoscope: टैरो साप्ताहिक राशिफल 14 जून से 20 जून 2026: नौकरी, धन और रिश्तों में क्या कहते हैं कार्ड्स?

Tarot Rashifal June 2026
राशिफल

Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, इस सप्ताह कई राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर और आर्थिक लाभ

Weekly Horoscope 14-20 June 2026, Sun Transit 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.