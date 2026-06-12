12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, इस सप्ताह कई राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर और आर्थिक लाभ

Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: सूर्य के मिथुन राशि में गोचर का असर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर कैसा रहेगा? जानें करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ी भविष्यवाणियां।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

डा. अनीष व्यास

Jun 12, 2026

Weekly Horoscope 14-20 June 2026, Sun Transit 2026

Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026 : Weekly Horoscope: मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश का असर, जानें मेष से कन्या तक का भविष्यफल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: 14 जून से 20 जून 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए बदलाव, नए अवसर और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ रहा है। इस दौरान 15 जून को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों को खर्च और तनाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक तालमेल में भी बदलाव महसूस होगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से कन्या राशि तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल और कौन-से उपाय आपके सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं।

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि

इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपका जोश और मेहनत आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। हालांकि, जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।

विशेष रूप से जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने निवेश और व्यय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार में पारस्परिक समझ और सहयोग से घर का वातावरण सुखमय रहेगा, परंतु किसी पुराने मतभेद को बढ़ावा न दें। साथी या जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा ताकि गलतफहमी न बढ़े।

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह मध्यम फलदायक है, लाभ के नए स्रोत सामने आएंगे, परंतु व्यय अधिक हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव से बचाव के उपाय अपनाएं। नियमित व्यायाम और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता आपको नए मित्र और सहयोगी दिलाएगी।
उपाय : घर में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें।

साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि

इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए वित्तीय उन्नति का संकेत है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या कोई नया निवेश आपको लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन कार्यभार बढ़ने से तनाव भी बढ़ सकता है, अतः काम और आराम के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा।

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, बच्चों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य में छोटी-छोटी समस्याएं आ सकती हैं, खासकर जोड़ों और दांतों का ख्याल रखें। सामाजिक स्तर पर आपके लिए कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें निभाने में आपको सम्मान मिलेगा। प्रेम जीवन मधुर रहेगा, प्रेमी/प्रेमिका के साथ तालमेल बेहतर होगा।
उपाय - गाय या पक्षियों को अनाज डालें।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें भुनाने के लिए आपको अपनी बातों और कामों में सामंजस्य बनाना होगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा, किसी गलतफहमी से बचें। आर्थिक दृष्टि से व्यय अधिक होगा, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें।

परिवार में छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, जो आपके धैर्य और समझदारी से सुलझ जाएंगे। स्वास्थ्य में सिरदर्द, आंखों में जलन या मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए आराम और नींद का विशेष ध्यान रखें। अध्ययनरत छात्रों के लिए यह समय मेहनत का है, लेकिन मन लगाने से सफलता अवश्य मिलेगी।
उपाय : गणपति स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि

यह सप्ताह आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, वरिष्ठों की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, विशेषकर मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।

यात्रा योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और आप अपने साथी के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपके प्रयासों की सराहना होगी।
उपाय - प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता और सम्मान का है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। पदोन्नति या पुरस्कार मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश लाभकारी साबित होगा। परिवार में खुशियाँ आएंगी, बड़े आयोजन या समारोह की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बढ़ेगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी।
उपाय : आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि

यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए मेहनत और परिणाम का है। आपके कार्य में तेजी आएगी और मेहनत का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सूझ-बूझ और संगठन क्षमता की सराहना होगी। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अनियमित खानपान से बचें।

पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा, लेकिन वाद-विवाद से बचें। यात्रा योग बन रहे हैं, जो लाभकारी होंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा।
उपाय: हनुमान जी की आराधना करें।

Somvati Amavasya 2026: मिथुन संक्रांति के साथ सूर्य-चंद्रमा का विशेष योग, ज्योतिष से जानिए किसको मिल सकता है लाभ

ये भी पढ़ें
Somvati Amavasya remedies

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

साप्ताहिक राशिफल

Published on:

12 Jun 2026 04:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, इस सप्ताह कई राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर और आर्थिक लाभ

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal, 12 June 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा शुक्रवार, पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Rashifal 12 June 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 June: मेष, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और व्यापारिक समझौतों के योग, जानिए अपना शुभ अंक और रंग

Today Horoscope 11 June 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 10 June 2026: ग्रहों के शुभ संयोग से वृषभ राशि को मिल सकती है सफलता, कन्या राशि के लिए शेयर मार्केट में लाभ के योग

Daily Horoscope Hindi
राशिफल

Aaj ka Rashifal 9 June 2026: मेष, कन्या और मीन राशि को आर्थिक लाभ के संकेत, जानें सभी 12 राशियों का शुभ रंग और अंक

Horoscope Today 9 June 2026
राशिफल

Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal: 15 जून से मिथुन राशि में सूर्य गोचर, नौकरी-धन और करियर पर बड़ा प्रभाव

Sun Transit Effects on Zodiac Signs
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.