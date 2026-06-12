Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, इस सप्ताह कई राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर और आर्थिक लाभ

Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: 14 जून से 20 जून 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए बदलाव, नए अवसर और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ रहा है। इस दौरान 15 जून को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों को खर्च और तनाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक तालमेल में भी बदलाव महसूस होगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से कन्या राशि तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल और कौन-से उपाय आपके सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं।