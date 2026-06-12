Somvati Amavasya 2026: मिथुन संक्रांति के साथ सूर्य-चंद्रमा का विशेष योग, ज्योतिष से जानिए किसको मिल सकता है लाभ

शास्त्रों में सूर्य संक्रांति और सोमवती अमावस्या दोनों को ही पितरों की तृप्ति के लिए अचूक माना गया है। इस बार सूर्य और चंद्रमा (जो सोमवार के स्वामी हैं) का यह मिलन आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा को कई गुना बढ़ा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस महासंयोग के प्रभाव से मेष, सिंह, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को व्यापार में भारी मुनाफा, नौकरी में पदोन्नति और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलने की संभावना मानी जाती है।