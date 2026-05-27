Somvati Amavasya 2026: कब है सोमवती अमावस्या? जानें स्नान, तर्पण और दान का शुभ मुहूर्त

Amavasya 2026: ज्येष्ठ मास की सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 को पड़ रही है। इस दिन पितृ तर्पण, स्नान, दान और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार अमावस्या सोमवार को होने से इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है अक्सर लोग इसे नकारात्मकता या अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में यह दिन आत्मनिरीक्षण, मानसिक शांति और अपने पूर्वजों (पितरों) का आभार जताने का महापर्व है।