Devshayani Ekadashi 2026: एकादशी का शनिवार के दिन पड़ना क्यों बढ़ा रहा इसका महत्व? पुजारी से जानिए

इस बार देवशयनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। मान्यता है कि शुभ योग में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और ग्रह दोष के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी पर ब्रह्म योग बन रहा है। साथ ही गुरु के उच्च राशि में होने से हंस राजयोग भी बन रहा है। मान्यता है कि इन शुभयोग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और हर सुख की प्राप्ति होती है।