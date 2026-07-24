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धर्म और अध्यात्म

देवशयनी एकादशी व्रत कथा: राजा ने नहीं मारा निर्दोष तपस्वी, फिर कैसे खत्म हुआ 3 साल का अकाल?

Devshayani Ekadashi Vrat Katha- देवशयनी एकादशी की यह कथा बताती है कि राजा मांधाता के सामने ऐसा संकट आया, जिसका समाधान तलवार से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति और एक विशेष एकादशी व्रत से हुआ।
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भारत

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Akash Dewani

Jul 24, 2026

devshayani ekadashi vrat katha lord vishnu padma ekadashi story

Devshayani Ekadashi Vrat Katha- पढ़िए देवशयनी एकादशी व्रत कथा (फोटो सोर्स- Patrika)

Devshayani Ekadashi-देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु के शयन का दिन माना जाता है, लेकिन इस व्रत से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा भी है। आचार्य धर्मेन्द्र शास्त्री के अनुसार, सूर्यवंशी राजा मांधाता के राज्य में लगातार तीन वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूख और अकाल से त्रस्त हो गई। जब सभी उपाय विफल हो गए, तब एक ऋषि ने ऐसा समाधान बताया जिसने पूरे राज्य के भाग्य को बदल दिया। आखिर कौन-सा था वह उपाय? जानिए पूरी कथा।

देवशयनी एकादशी व्रत कथा

धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा- हे केशव ! आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर ! जिस कथा को ब्रह्माजी ने नारदजी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय नारदजी ने ब्रह्माजी से यही प्रश्न किया था।तब ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि हे नारद तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं।

इस व्रत का दूसरा नाम पद्मा है

इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूं। तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धनधान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था।

राजा मांधता के राज्य में पड़ा आकाल

एक समय उस राजा के राज्य में तीन वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा! सारी प्रजा त्राहि-त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है।

जनता करने लगी त्राहिमाम

वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन! कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्माजी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया।

अंगिरा ऋषि से मिले राजा मांधाता

मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवन! सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका।अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए।

ऋषि ने बताया उपाय

इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन! यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इसीलिए आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो।

व्रत रखने के बाद हुई वर्षा

मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं।

Devshayni Ekadashi 2026: ज्योतिषाचार्य से जानिए देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि और व्रत नियम

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Updated on:

24 Jul 2026 11:50 am

Published on:

24 Jul 2026 11:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / देवशयनी एकादशी व्रत कथा: राजा ने नहीं मारा निर्दोष तपस्वी, फिर कैसे खत्म हुआ 3 साल का अकाल?

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