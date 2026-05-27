Jupiter Transit 2026: गुरु गोचर का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा

अगर लंबे वक्त से प्रमोशन, बढ़िया ट्रांसफर या ऑफिस में पहचान पाने की आस छोड़ दी थी, तो अब इसकी उम्मीद बनाए रखें। नौकरीपेशा लोग नोटिस करेंगे कि बॉस और सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी, और शायद कुछ बड़ा मौका मिल जाए। बिजनेस वालों के लिए ये वक्त नए लोगों से मिलने, नेटवर्क जमाने और पुरानी प्लानिंग को हकीकत में बदलने का है मुनाफा भी बढ़ सकता है।