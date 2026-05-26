Guru Gochar 2026: नौतपा में गुरु का गोचर: 2 जून से बदलेगी ग्रहों की चाल, इन 4 राशियों के लिए धन लाभ के संकेत

Guru Gochar 2026: जेठ के महीने में जब सूर्य देव अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में नौतपा की शुरुआत होती है । यह साल के वो 9 दिन होते हैं जब गर्मी इंसानों की परीक्षा लेती है। लेकिन इस बार का नौतपा सिर्फ पसीना छुड़ाने नहीं, बल्कि कुछ लोगों की तिजोरियां भरने आ रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस साल नौतपा का (Nautapa 2026 Kab Se Kab Tak Hai) आखिरी दिन यानी 2 जून बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजाओं के गुरु, बृहस्पति (Jupiter Transit) पूरे 12 साल बाद कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं ।