Guru Gochar 2026: किस राशि को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा? पढ़ें पूरा राशिफल और उपाय

Guru Gochar 2026:देवगुरु बृहस्पति जल्द ही कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ गोचर (Jupiter Transit Cancer Rashi) माना जाता है। इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, विवाह और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजर डॉ अनीष व्यास के अनुसार कुछ राशियों को बड़ा लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ को खर्च और तनाव से सावधान रहने की सलाह दी गई है। कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह गोचर सबसे शुभ माना जा रहा है।