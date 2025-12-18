फैमिली, शादी और संतान की समस्या से पाएं छुटकारा!, गुरुवार के दिन करें बस ये काम

Guruwar ke Upay: सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का माना जाता है। इस दिन प्रभु विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने का सबसे शुभ समय होता है। ऐसे में इस लेख में हम आपके लिए गुरुवार के आसान से उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें जीवन में उतारकर मनचाही इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। साथ ही मेंटल पीस और तनाव से छुटकारा भी मिलता है।